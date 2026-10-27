胜科工业签署协议，建立核能知识并促进行业合作

首席运营官表示，与 AtkinsRealis 和新科工程签署谅解备忘录，正值胜科工业为其能源业务布局未来机遇之际。

胜科工业首席运营官 Charles Koh 表示，随着各国探索长期能源，核能是正在研究的潜在途径之一。 图片来源：路透社

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[新加坡] 胜科工业 (Sembcorp Industries) 的全资子公司胜科公用事业宣布，已分别与新加坡的新科工程 (ST Engineering) 和加拿大工程服务集团 AtkinsRealis 签署谅解备忘录 (MOU)，旨在交流专业知识并探讨在核能领域的潜在合作。

胜科工业首席运营官 (COO) Charles Koh 于周二 (10月27日) 表示：“随着各国探索长期能源，核能是正在研究的潜在途径之一。”

“这些合伙业务将促进核能技术及其潜在应用的知识积累和才艺拓展。”

胜科公用事业和 AtkinsRealis 将就核能技术和发展交流知识，包括技术、安全和监管方面的考量。

与此同时，胜科公用事业和 新科工程 将重点分享在核技术、供应链和国际行业惯例方面的专业知识，并专注于培训和人才发展。

Koh 表示：“除了我们即将建成的氢气就绪发电厂等近期解决方案，我们也在支持能源安全与转型，同时为我们的能源业务布局未来机遇。”

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AtkinsRealis 核能业务总裁 Joe St Julian 指出，AtkinsRealis 是加拿大重水铀反应堆（一种承压重水核反应堆）的原始设备制造商，在核技术领域拥有超过六十年的经验。

他补充说，公司期待与胜科工业合作，“探讨核能如何为满足未来能源需求做出贡献”。

新科工程集团首席技术与数字官 Lee Shiang Long 表示，与胜科工业的合作将使新科工程能够“加深对核能生态系统的理解”。

Lee 补充道，该谅解备忘录还建立在新科工程的技术专长之上，例如用于聚变反应堆的专用钨涂层以及先进反应堆部件的材料研究等领域。这将使其能够探索在先进工程、指挥与控制系统以及网络安全等领域部署其能力的潜力。