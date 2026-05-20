通过与新科研及美国初创公司达成协议 新加坡将成为核聚变供应链“早期参与者”

与 Commonwealth Fusion Systems 达成的为期五年合作，正值全球竞相将核聚变能源商业化之际

新科研与CFS也将致力于研究其在航空航天产业及其他先进工程领域的潜在应用。 照片：商业时报资料图

【新加坡】全球最大的核聚变能源私营公司 Commonwealth Fusion Systems (CFS) 已与新加坡的新加坡科技研究局 (新科研) 签署了一项为期五年的合作协议。

新科研与CFS于周三（5月20日）在“生态繁荣周”会议上宣布，此举将支持新加坡成为全球核聚变能源供应链“早期参与者”的努力。

这项合伙业务将专注于商用核聚变发电厂的技术。其中包括CFS的自有设计，即被称为“ARC”的发电厂，其名称是“经济、坚固、紧凑”（affordable, robust, compact）的缩写。

新科研与CFS也将致力于研究其在航空航天产业及其他先进工程领域的潜在应用。

CFS于2018年从麻省理工学院分拆出来，是全球竞相将核聚变能源商业化的领先初创公司之一。核聚变是一种新兴的核电形式。该公司的投资者包括 Temasek 和 Google。

核聚变是指在极高温度下使两种氢的变体融合，从而释放出巨大能量。这一过程模拟了太阳产生能量的方式，且不会产生任何长寿命的放射性废料。

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相比之下，目前的核能通常由核裂变（即分裂铀原子）产生，而这一过程会产生放射性废料。

尽管核聚变仍处于早期发展阶段，但CFS的目标是在2030年代初实现商业规模发电。根据此前的媒体报道，该公司计划于2027年在美国弗吉尼亚州动工建设一座发电厂。

这家初创公司此前也曾与新科研及国防科技公司新科工程（ST Engineering）合作，为一台示范机生产组件。

CFS的首席执行官兼联合创始人 Bob Mumgaard 预计，与新科研的合作将加速商业化进程。

他指出：「新加坡在先进制造业和材料工程领域拥有强大实力，并已将这些能力应用于造船、航空航天和半导体等领域。」

新科研科学与工程研究理事会助理总裁 Lim Keng Hui 教授表示，这项合作也将使新加坡公司能够在高价值的下一代制造业产业群领域建立能力。

全球对核聚变的投资已超过191亿新元。Temasek 是 CFS 的早期投资者，曾领投该初创公司的其中一轮A轮融资。