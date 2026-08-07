新加坡批准从马来西亚进口900兆瓦太阳能电力，部分电力来自林桂水库设施

获批公司为新加坡的胜科公用事业和马来西亚开发商Ditrolic Energy的子公司

胜科将在林桂水库开发一个2.2吉瓦峰的浮动太阳能系统，并配备高达4.3吉瓦时的电池储能系统。 图片来源：胜科

【新加坡】新加坡能源监管机构已向两家公司颁发有条件批准，允许它们从马来西亚半岛进口900兆瓦 (MW) 的太阳能电力。此举正值新加坡加速从本区域获取清洁能源进口之际。

胜科公用事业 (Sembcorp Utilities) 获准进口300兆瓦电力，这些电力将来自柔佛州林桂水库的浮动太阳能和电池储能设施。该水库也是新加坡进口水资源的主要来源之一。

另一家获批公司是马来西亚开发商Ditrolic Energy Holdings的子公司Southern Solar Alliance。该公司获得有条件批准，将从马来西亚半岛的一个太阳能和电池设施进口600兆瓦电力。

能源市场管理局 (EMA) 于周五 (8月7日) 表示，两家开发商的目标是在2029年左右开始商业运营。

该监管机构表示：“它们需要获得相关司法管辖区的所有必要批准，与买家签订购电协议，获得充足的融资，并完成各个项目开发里程碑，才能最终实现融资交割。”

胜科在另一份公告中表示，公司将在林桂水库开发一个2.2吉瓦峰的浮动太阳能系统，并配备高达4.3吉瓦时的电池储能系统。

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该项目是胜科与马来西亚国有实体KPRJ Environment及Qua Energy以合伙业务形式共同开发。项目将利用现有和未来的海底互联基础设施。

胜科新加坡首席执行官Koh Chiap Khiong表示，此举增强了公司的能力，以“提供可靠的低碳能源解决方案，满足数据中心、人工智能相关产业及其他能源密集型行业日益增长的需求”。

“势头强劲”

能源市场管理局表示，此次批准建立在“新马双边能源合作的强劲势头”之上，并指出两国也正在研究建设第二条高达2吉瓦 (GW) 的电力互联通道。

新加坡的目标是到2035年进口6吉瓦的低碳电力，届时将满足其约三分之一的能源需求。

随着周五的公告发布，目前共有七个项目获得有条件批准，有望为新加坡带来6.25吉瓦的清洁电力。电力出口国包括澳大利亚、柬埔寨和越南。

此外，新加坡还向另外六个印度尼西亚项目颁发了有条件许可证——这是在有条件批准之后，迈向获得正式许可证的下一步。这些项目总计寻求进口3吉瓦的太阳能电力。

然而，由于雅加达的许可规定，印度尼西亚的项目面临延误。特别是，电力出口商须每五年更新一次许可证的要求，使得开发商难以获得融资。

尽管如此，印度尼西亚主权投资机构Danantara已在7月与多家新加坡公司签署了数项协议，以推进关于跨境电力贸易的谈判。