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新加坡开放液化天然气浮式储存装置执照申请，旨在“加强供应韧性”

申请者必须拥有或租赁至少一个最低储存容量为13万立方米的浮式储存装置（FSU）。

Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Thu, Nov 12, 2026 · 03:04 PM
    • 此前，新加坡海事及港务管理局已于7月颁发了八个新的液化天然气燃料供应执照。
    • 此前，新加坡海事及港务管理局已于7月颁发了八个新的液化天然气燃料供应执照。 图片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡海事及港务管理局（MPA）于周四（11月12日）开放申请，允许业者在新加坡锚地运营最多两个液化天然气（LNG）浮式储存装置（FSU）。每张执照有效期为五年。

    在此之前，新加坡海事及港务管理局已于7月颁发了八个新的液化天然气燃料供应执照。

    新加坡海事及港务管理局表示，新的浮式储存装置将为供应商扩大液化天然气的储存和再装载选择，支持新加坡液化天然气加注业务的增长，并“加强供应韧性”。

    申请者可包括现有的液化天然气燃料执照持有者，也可以与第三方码头运营商合作，以获取储存和运营方面的专业知识。

    申请者必须拥有或租赁至少一个最低储存容量为13万立方米的浮式储存装置。该船只必须在新加坡船舶注册局注册，并符合新加坡海事及港务管理局的安全和运营要求。

    浮式储存装置的大部分储存容量必须分配给液化天然气加注业务，同时必须将最低限度的部分容量以开放使用原则提供给其他液化天然气燃料供应商。

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    浮式储存装置的运营商还必须向新加坡海事及港务管理局披露其液化天然气再装载服务的拟定最高收费，并根据国际可持续发展与碳认证欧盟（International Sustainability and Carbon Certification EU）框架，获得处理生物液化天然气（bio-LNG）和电子液化天然气（e-LNG）的认证。

    新加坡海事及港务管理局表示：“随着这些低排放的液化天然气替代品日益普及，这项举措将使相关基础设施能够支持其供应。”生物液化天然气（Bio-LNG）由有机废物生产，而电子液化天然气（e-LNG）则由氢和二氧化碳合成。

    新加坡海事及港务管理局将于12月4日为有兴趣的公司举办一场简报会。申请必须在2027年2月4日下午5点前提交。

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