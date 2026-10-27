新加坡更新可再生能源证书标准以应对“漂绿”行为

当局也推出新举措“尽可能利用太阳能”

正在探索的解决方案之一是离网电力系统，该系统将集装箱式太阳能板与移动式电池能源储存系统相结合。 图片来源：JTC，由人工智能辅助生成

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 贸易与工业部政务部长 Gan Siow Huang 于周二 (10月27日) 宣布，新加坡正在更新其可再生能源证书 (REC) 标准以应对“漂绿”风险，同时推出新举措以“尽可能利用太阳能”。

这些举措包括创新解决方案，例如建设太阳能停车场，以及在国家历史建筑的屋顶上铺设太阳能屋瓦。

新加坡正在更新其新加坡标准673 (SS673)，规定凡是凭可再生能源证书 (REC) 声称在国内使用清洁电力的公司，必须确保这些证书与直接供应给本地电网的绿色电力挂钩——这些电力既可以来自太阳能装置等国内来源，也可以来自清洁电力进口。

REC 是一种源自太阳能和风力发电场等清洁能源项目的市场工具。企业可以通过购买 REC 来抵消其化石燃料的用电量，以实现企业的可持续发展目标。

新加坡标准是本地制定的商业标准，企业可自愿采用，以建立消费者信任或进入新市场。

此次更新意味着，采用 SS673 标准的公司不应根据与供应给其他国家的可再生能源挂钩的 REC，声称在新加坡使用清洁电力。

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Gan 在新加坡国际能源周期间举行的亚洲清洁能源峰会上发表主旨演讲时表示：“更新后的 SS673 将加强企业可持续发展报告的可信度，并降低……‘漂绿’问题的风险。”

她补充说，此举“与确保可再生电力声明有可信证据支持的国际努力相符”，也是在收到商界希望进一步明确 REC 相关规定的反馈后采取的措施。

与此同时，新加坡的目标是到2035年从邻国进口6吉瓦 (GW) 的低碳电力。

Gan 表示，更新后的标准可能会让企业更愿意为附有可信 REC 的进口电力支付更高价格，从而提高电力进口项目的商业可行性。

加大太阳能发展力度

Gan 还宣布了在“突破一切界限”利用太阳能方面的新举措。

这些举措与新加坡周一宣布的到2035年实现4吉瓦峰值太阳能装机容量的新目标相符——尽管到2050年，太阳能最多只能满足其10%的电力需求。

首先，能源市场管理局 (能源局) 已为公共部门启动了太阳能需求聚合框架，以加速在政府所属物业部署太阳能，创造规模经济，并开拓屋顶以外的新安装地点。

例如，能源局周二表示，各机构可以探索开发太阳能停车场，即在停车位上安装带有太阳能板顶棚的设施。

其次，工业地产商 JTC 正在发起两项新的创新挑战，以同样探索太阳能装置的新地点。

其中一项挑战是征集可直接安装在建筑立面上的太阳能项目——获选方案将在 JTC 位于义顺的 YS-ONE 工业大楼至少200平方米的立面上进行安装，并进行为期12个月的测试。

另一项挑战旨在寻找离网电力系统，该系统将集装箱式太阳能板与移动式电池能源储存系统相结合。

Gan 说，后者“将帮助许多电力供应有限或无法接入电网、目前严重依赖嘈杂且污染严重的柴油发电机的临时工地”。

第三，JTC 正在推进悬挂式太阳能项目，即在两座现有建筑之间的空隙处悬挂安装太阳能板。

该公司已将位于兀兰环路15号的首个此类项目授予可再生能源公司 EDP Apac，后者将从10月起，用15个月的时间建造和测试该悬挂式太阳能结构。

JTC 周二宣布，该系统一旦投入使用，将运行10年，并将产生的电力输送到国家电网。

Gan 提到的第四项举措涉及外形酷似传统粘土屋瓦的创新型太阳能屋瓦。

能源局、新加坡土地管理局 (土管局) 和瑞士科技创新中心 CSEM 计划在国家历史建筑上试点安装这些瓦片，以便在不影响建筑风貌的情况下进行清洁发电。

安装了外形酷似传统粘土瓦的太阳能屋瓦的屋顶，新加坡计划在国家历史建筑上试点这一解决方案。 图片来源：FREESUNS

能源局周二还宣布，正在采取措施鼓励私人有地住宅采用太阳能。

能源局正与新加坡可持续能源协会 (SEAS) 合作，探讨开发一个数字门户网站，以整合太阳能相关信息和服务，帮助屋主联系太阳能安装商，并探索团购机会。

能源局的其他举措包括：

与南洋理工大学能源研究所合作，测绘新加坡电网的容量，以容纳更多有地住宅的太阳能发电，并确保电网发展同步跟进

与新加坡太阳能研究所合作，更新2020年版的新加坡太阳能光伏路线图

核准海底电缆指导方针

另外，Gan 表示，随着新加坡明年担任亚细安轮值主席国，它将与成员国合作，核准《亚细安促进海底电力电缆活动监管指导方针》，这是迈向区域电力贸易的关键一步。

该指导方针旨在为海底勘测以及海底电力电缆的铺设、维护、修理和保护建立最佳实践。

Gan 指出，明确的规则对于东南亚跨境电力贸易项目的融资可行性至关重要，并表示该区域的能源部长们已在10月初对该指导方针表示支持。