印尼警告或审查出口，新加坡天然气采购商重申其“重要伙伴”地位
分析师警告，供应限制可能推高电价，并强调供应多元化的必要性
- 新加坡天然气公司 (Singapore GasCo) 首席执行官 Alan Heng 表示，其采购策略“侧重于建立一个多元化和灵活的供应组合”。 照片：《商业时报》资料图
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[新加坡] 新加坡天然气公司 (Singapore GasCo) 首席执行官 Alan Heng 于周五（10月23日）向《商业时报》表示，作为新加坡的中央天然气采购商，该公司预计印尼将继续是其能源安全方面的“重要区域合作伙伴”。
在他发表此番言论之前，印尼下游产业与能源转型统筹部长 Bahlil Lahadalia 于周三向记者表示，该国可能不会与邻国续签天然气出口合同，并于次日警告称，印尼也可能停止向那些“不尊重”它的未指明国家出口能源。
虽然拒绝就该部长的言论发表具体评论，但新加坡天然气公司的 Alan Heng 表示：“我们将继续与区域伙伴密切合作，这是我们加强新加坡能源安全和韧性的努力之一。”
印尼是新加坡主要的天然气供应国，新加坡 95% 的电力来自天然气发电。2025年，新加坡从印尼进口了322万吨天然气，是印尼最大的进口国之一。
库存充足足以应对冲击
Argus 的亚洲液化天然气 (LNG) 定价分析师 Lee Rou Urn 表示，限制从印尼进口天然气可能导致电价上涨，但具体涨幅将取决于限制持续的时间以及替代供应来源的价格。
尽管如此，她认为新加坡“可能已经足够多元化，足以应对短期的供应紧张局势，因为该国拥有每年高达1100万吨的 LNG 储存能力”。
她指出，这一储存能力超过了新加坡每年发电所需的800万至900万吨。此外，新加坡还设有一个备用 LNG 设施，发电公司可在危机时期从中提取供应。
麦肯锡 (McKinsey) 合伙人 Rajat Agarwal 也指出，新加坡拥有多元化的天然气供应组合和基础设施，并且有能力在需要时进一步实现供应来源的多元化。
新加坡的天然气进口形式包括来自印尼和马来西亚的管道天然气 (PNG)，以及从世界各地海运而来的液化天然气 (LNG)。
2025年，管道天然气 (PNG) 占其天然气进口总量的43%，其余57%为液化天然气 (LNG)。
Alan Heng 表示，新加坡天然气公司的采购策略“侧重于建立一个涵盖不同供应来源、地理区域和合同期限的多元化且灵活的供应组合”。
“这包括长期和短期合同的组合，以及现货采购，从而能够灵活应对不断变化的供应和市场状况。”
Alan Heng 补充说，新加坡天然气公司也已启动其首次长期 LNG 采购计划，以确保长达10年的定期供应，交付将从2029年开始。
尽管如此，Lee 表示：“长期的供应紧张或无限期的削减，可能会使新加坡有必要重新考虑或进一步使其 LNG 供应来源多样化。”
她指出，印尼与新加坡的天然气供应合同将于2028年底到期，目前尚无迹象表明该合同是否会延长或续签。
尽管如此，Agarwal 指出，新加坡正计划在本十年末之前扩大其再气化和储存能力，并且“如果市场条件发生变化，市场仍有多种选择”。
他说：“重点将是保持这种多样性，并确保有足够的基础设施和灵活性来随时调整供应组合。”
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