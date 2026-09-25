Envy集团三名前雇员步Ng Yu Zhi后尘宣告破产
这三人卷入新加坡最大庞氏骗局，无力偿还2660万新元的追回款项。
- 最高法院已对Lau Lee Sheng、Shen Xuhuai和Guo Yujia发出破产令。 照片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】因被法庭下令偿还2660万新元的追回款项，卷入15亿新元镍交易庞氏骗局核心的三名Envy集团前雇员已被宣告破产。该骗局被指由Ng Yu Zhi策划。
周五（9月25日）发布的政府公报显示，破产令于9月17日对前销售总监Lau Lee Sheng、财务会计师Shen Xuhuai以及业务发展总监兼营销传播总监Guo Yujia发出。
该破产申请是由Envy Global Trading、Envy Management和Envy Asset Management的清盘人提出的。此前，上诉庭已于6月驳回了Lau和Shen的上诉。
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