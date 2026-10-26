《股权市场发展计划》使新交所上市重回新加坡初创公司视野

一些初创公司表示，除了行业出售或收购，它们现在将本地交易所的首次公开售股视为一种可行的退出选项。

一些初创公司表示，股权市场发展计划（EQDP）带来的流动性深化是一大利好，但扩大研究覆盖范围和更多元化的投资者群体也在他们的愿望清单上。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

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[新加坡] 随着振兴股市的努力开始重塑创始人和投资者对公开上市的看法，新加坡的初创公司正日益考虑将新加坡交易所 (SGX) 上市作为一条可行的退出途径。

这项总值65亿新元的股权市场发展计划 (EQDP)，旨在深化流动性并扩大投资者对新加坡股市的参与度。该计划已促使一些初创公司重新评估一条曾因市场交易量稀薄和估值偏低而被忽视的退出路径。

在EQDP启动前，消费品牌Stryv曾将行业出售或管理层收购作为其主要退出选项。