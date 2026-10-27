ESR房地产投资信托首九个月物业净收入下滑4.2%至2亿3750万新元

营收下滑1.5%至3亿2960万新元，但按同店资产计算则增长1.8%

ESR房地产投资信托该期间的可分配总收入同比增长1%，达1亿3600万新元。 照片来源：ESR-REIT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] ESR房地产投资信托 (ESR Real Estate Investment Trust) 公布，截至9月30日的首九个月，其物业净收入（NPI）同比下滑4.2%至2亿3750万新元，去年同期为2亿4780万新元。*

按同店资产计算，由于水电费和房地产税上涨，同期物业净收入同比下降1%至2亿2330万新元。然而，租金调升和新租约带来的更高租金部分抵消了这一下降。

该信托管理公司在周二（10月27日）发布的第三季度业务更新中表示，营收从之前的3亿3450万新元下滑1.5%至3亿2960万新元。

管理公司将业绩下滑主要归因于在2025财年及2026年首九个月脱售了12项非核心资产。这一下滑被续租带来的租金调升、新租约的更高租金以及位于29 Tai Seng Street的资产提升计划完成后带来的收入所部分抵消。

按同店资产计算，营收同比增长1.8%至3亿零850万新元。

同店数据不包括在2025财年及2026年首九个月期间脱售的12项非核心资产，以及2026年9月收购的六处澳大利亚物流资产。

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管理公司表示，同店营收的增长得益于租金调升以及新租约带来的更高租金。

尽管物业净收入下滑，可分配收入仍同比增长1%至1亿3600万新元，高于去年同期的1亿3460万新元。

核心可分配收入增长1.5%，这得益于基准利率下降和使用脱售所得偿还债务所带来的借贷成本降低，以及来自澳大利亚房地产基金的更高收入。

这些收益被较低的物业净收入所部分抵消，而可分配总收入的增长则因其他收益的分配减少而放缓。

运营核心盈利占可分配总收入的98%，高于去年同期的97%。

ESR房地产投资信托的单位价格周一收盘下跌1%或0.02新元，报1.97新元。

澄清说明：ESR房地产投资信托已澄清，其第三季度业绩涵盖2026年1月1日至9月30日的九个月期间，而非仅第三季度。