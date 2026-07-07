ESR-Reit提议以1.924亿美元收购澳大利亚五项物流资产

该收购预计将提升每单位派息4.3%

交易完成后，按租金收入计算，新加坡将继续占该房地产投资信托扩大后投资组合的75%以上，而澳大利亚的贡献占比将从12.7%增至15.5%。 图片来源：ESR-REIT

【新加坡】ESR房地产投资信托（ESR-Reit）提议以2.768亿澳元（1.924亿美元）的价格，收购位于澳大利亚墨尔本的五项永久地契物流资产。

该信托的管理公司于周二（7月7日）表示，按备考基础计算，此次收购将使其每单位派息（DPU）增加4.3%。

该净收购价较这批资产的市场估值低1.9%。

此次收购将通过脱售资产所得款项和债务融资来提供资金。ESR-Reit此前已脱售八项工业资产和一个位于新加坡的酒店分层地段。

该管理公司指出，澳大利亚物流业继续受益于有利的长期结构性顺风，包括强韧的租户需求、供应链现代化以及对高质量物流基础设施日益增长的需求。

该管理公司的首席执行官兼执行董事 Adrian Chui 表示：“加上此前的资产脱售，我们已在很大程度上解决了ESR-Reit土地租约年限缩短的难题，同时最大限度地减少了投资组合重新定位通常会带来的每单位派息拖累。”

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Chui 预计，除了能立即提升每单位派息，此次收购还将通过增加对拥有强劲入住率和高质量租户基础的现代、永久地契物流资产的敞口，进一步增强该信托投资组合的质量和韧性。

该管理公司指出，该投资组合的加权平均租约到期年限为3.2年，包含了长期和短期租约的组合，从而能够捕捉近期的租金复归潜力。

交易完成后，按租金收入计算，新加坡将继续占该房地产投资信托扩大后投资组合的75%以上，而澳大利亚的贡献占比将从12.7%增至15.5%。

按备考基础计算，该管理公司预计交易完成后的总杠杆率将为41.9%，处于其目标范围内。

在消息公布前， ESR-Reit 的单位在周二收盘时上涨1.3%或0.03新元，至2.34新元。