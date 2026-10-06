澳大利亚租户违约 ESR-Reit收回约75%拖欠租金

一家租户于8月份拖欠租金，导致了1220万澳元的欠款。

通过部分提取银行保函收回款项后，ESR-Reit仍有300万澳元的未偿欠款。 图片来源：ESR

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【新加坡】ESR-Reit已收回约75%的拖欠租金，这些欠款源于其部分澳大利亚物业的租户发生租金支付违约。

该房地产投资信托（Reit）的管理人于周二（10月6日）表示，在通过部分提取银行保函收回款项后，目前仍有300万澳元（约合210万美元）的未偿欠款。

今年8月，ACFS Port Logistics对其从ESR-Reit租赁的三处澳大利亚物业拖欠了租金，导致欠款总额达1220万澳元。

当时，管理人曾指出，通过提取并抵消ESR-Reit持有的银行保函，未偿欠款将减少至约150万澳元。

截至9月30日，与ACFS租赁合同相关的银行保函余额为40万澳元。

该信托也已收到自8月13日以来所有到期的租金付款，管理人预计，在租户继续使用这些物业期间，将能继续收到租金。

管理人表示，已根据租赁条款向ACFS发出违约通知，要求其补足银行保函，并将继续寻求各种可行方案来追回剩余的拖欠款项。

在该公告发布前，ESR-Reit的单位周二收盘报2.04新元，股价持平。