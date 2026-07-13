欧洲体育环球旗下Scorpio Electric摩托车现已获准上路

其旗舰车型Lambda Scorpii已在新加坡注册，获准上路行驶

Lambda Scorpii车型以天蝎座中的一颗恒星命名，已于2025年获得欧盟的整车认证。 照片：SCORPIO ELECTRIC

【新加坡】电动摩托车爱好者们有好消息了。

新加坡电动摩托车制造商Scorpio Electric于周一（7月13日）宣布，其旗舰车型Lambda Scorpii已在新加坡注册，获准上路行驶。

继今年6月宣布获得陆路交通管理局 (陆交局) 的有条件型号批准后，该公司在新加坡注册的电动摩托车现已完全符合上路法规。

该公司指出，以天蝎座中一颗恒星命名的Lambda Scorpii车型，也已于2025年早些时候获得了欧盟的整车认证。

Scorpio Electric在新闻稿中称，公司是首家设计、制造并成功为一款保费高性能电动摩托车在新加坡注册上路的本土汽车制造商。该公司表示，下一步将是分阶段进行商业推广。

这包括制造业产业群优化、全球供应链洗牙以及基础设施整合。

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公司还将敲定区域分销商网络，并与本地充电基础设施供应商合作。

Scorpio Electric首席执行官Joshua Goh表示：“既然我们的车辆已经验证了其上路性能，我们将专注于建立一个世界级的生产生态系统——从新加坡走向世界。”

为满足本地对电动汽车日益增长的兴趣，该公司计划为早期用户推出独家预览活动、技术展示会和限量优先预购窗口。

Scorpio Electric在6月11日发布的另一份新闻稿中指出，公司正密切合作以满足陆交局的所有条件，为向新加坡客户交付车辆做准备。

公司表示，这包括与新加坡民防部队协调，分享车辆特定信息以协助国家紧急响应工作，以及对车主进行充电基础设施合规性的教育。

Scorpio Electric成立于2017年，是凯利板上市公司欧洲体育环球 (EuroSports Global) 的子公司。

这家母公司成立于1998年，专注于分销超豪华和豪华汽车，并提供售后服务。

自2002年起，该公司一直是Lamborghini在新加坡的独家授权经销商，并于2018年成为其在印度尼西亚的独家授权经销商。此外，它还是Touring Superleggera在新加坡、马来西亚、文莱和印度尼西亚的独家分销商，并自2012年起成为其在中国的非独家分销商。

在消息公布前， 欧洲体育环球 的股价周一收盘持平于0.041新元。