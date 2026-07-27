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因赢得新合同，Ever Glory United 订单总额突破10亿新元

自2026年初以来，该工程集团已获得约4亿新元的项目

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Deon Loke

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Published Mon, Jul 27, 2026 · 07:53 PM
    • 新加坡的建筑需求保持强劲，一份报告显示，第一季度该行业同比增长11.8%。
    • 新加坡的建筑需求保持强劲，一份报告显示，第一季度该行业同比增长11.8%。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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    【新加坡】包括与国防科技局（Defence Science and Technology Agency, DSTA）的一份合同在内，多份总价值超过1.68亿新元的新合同，已首次将 Ever Glory United 的订单总额推高至10亿新元以上。

    这家机电工程服务供应商在周一（7月27日）提交给交易所的文件中表示，这些最新赢得的合同使其自2026年初以来获得的订单总价值达到约4亿新元。

    Ever Glory United 于2025年12月从凯利板转至新加坡交易所（Singapore Exchange, SGX）主板上市。该公司指出，扩大的订单总额“为公司直到2028年及未来的盈利提供了能见度”。

    该公司预计，这些合同将在未来两到三年内逐步贡献收益。

    除了涉及电气工程分包的国防科技局（DSTA）项目外，该集团还将为多个商业综合开发项目提供机电工程服务。

    今年5月，该公司曾宣布获得约2.3亿新元的新合同，其中包括为陆路交通管理局（Land Transport Authority, LTA）和圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）承接的项目。

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    Ever Glory United 首席执行官兼执行董事 Xu Ruibing 表示，订单总额突破10亿新元是公司的一个里程碑。

    他指出：“我们的订单总额从今年年初的7.328亿新元，在短短七个月内增长到超过10亿新元。”他补充说，由于新加坡的建筑需求保持强劲，集团认为“未来有大量潜在机会”。

    新交所（SGX）的一份市场报告显示，新加坡的建筑业在2026年第一季度同比增长了11.8%。第二季度的初步预估数据显示，该行业将进一步增长6.2%。

    在该消息发布前，Ever Glory United 的股价周一收于0.845新元，上涨0.005新元，涨幅为0.6%。

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