政务部长Alvin Tan表示，新加坡希望在金融领域设立“护栏”，但相关措施必须与风险相称

全球金融与科技网络 (GFTN) 主席、新加坡前央行行长 Ravi Menon 表示：「我们为什么要给予人工智能代理比经验丰富的投资组合经理更宽松的权限？」 摄影：JANICE LIM, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡前央行行长 Ravi Menon 表示，尽管人工智能 (AI) 技术有望变革财富管理行业，但银行和财富管理机构必须对人工智能代理在管理客户资金方面的自主权设定严格限制。

他补充说，人工智能代理可能为投资者带来显著收益，但它们独立、快速地做出决策和执行交易的能力也带来了新的风险，而现有金融保障措施可能无法控制这些风险。

身为全球金融与科技网络 (GFTN) 主席的 Menon 在周二（11月17日）举行的汇丰新加坡财富投资峰会2026上表示：「当家族理财办公室委任外部全权委托经理时，并不会批准每一笔交易。

「我们为什么要给予人工智能代理比经验丰富的投资组合经理更宽松的权限？」

他发表此番言论的背景是，围绕使用第三方人工智能代理处理个人银行业务的安全担忧日益加剧。

Menon 指出，对代理式人工智能进行良好治理有五大支柱，其首字母缩写恰好是“ALPHA”。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

一致性 (Alignment)：第一是一致性，要求用户在下达指令时不仅要设定目标或指标，还要明确指令的意图，以确保其在预期方式内运作。

限制 (Limits)：设定限制是指在代理行动前约束其权限。例如，Menon 表示，如果人工智能代理可能造成无法挽回的损害，用户绝不应给予其任何永久访问权限。

他表示，鉴于人工智能代理是凭其持有的凭证行事，因此必须像任何一份委任状一样对其进行严格约束。

审慎 (Prudence)：第三大支柱是审慎，要求用户检查并验证人工智能的输出，并让代理逐步赢得自主权。

他说：「我们绝不会在新员工入职第一天就授予其管理客户资金的全部酌情权。」「审慎意味着以同样的方式对待代理：自主权是根据其过往记录一步步赢得的。」

谦逊 (Humility)：第四大支柱是谦逊，意味着用户应为失败做好设计，而不是将每一个重大决策都交由单一模型处理。

他表示，这也意味着需要有专人负责审视机器的假设。

问责 (Accountability)：他表示，这一支柱意味着，尽管用户可以将执行权委托给代理，但他们不能将结果的所有权也一并委托出去。

Menon 说：「代理能够以惊人的速度和保真度执行指令，但它们并不总能知道指令何时不再合理。」

从人工智能应用中创造财富

尽管存在这些风险，Menon 表示，代理式人工智能在改变现代经济方面仍具有“巨大潜力”。

但投资者必须区分人工智能技术本身与其背后的资本融资周期。

他说：「资本可能远超技术所能实现的程度，然后在技术持续进步的同时又出现退潮。」

国家发展部兼外交部政务部长 Alvin Tan 表示，新加坡作为财富中心的角色不仅是通过信任来增长财富，还要通过创新来创造财富，并通过留下传承来赋予财富意义。

他在活动的另一场对话中说：「这不仅仅是把（资金）停放在这里，」「关键在于你如何创造和产生新的机会。」

他表示，为了在人工智能领域创造财富，新加坡可以专注于研究和应用，即便不是在开发尖端前沿模型方面。

同时也是新加坡金融管理局 (金管局) 董事会成员的 Tan 指出，新加坡正专注于人工智能研究和应用的几个领域。

首先，为提升互联互通，新加坡正在扩建机场并增设新航站楼，同时在 Tuas 建设一个巨型港口，该港口将成为全球几乎完全自动化的港口之一。

在先进制造业领域，新加坡正在推动精密工程和半导体行业的发展。

他说：「我们没有处于前沿模型或全球最高端芯片的水平，但全球五分之一的半导体设备和十分之一的半导体芯片由新加坡制造。」

Tan 指出，鉴于人口老龄化，新加坡也同样关注医疗保健领域。新加坡可以整合不同的医疗保健数据，并将人工智能应用于放射学和疾病诊断等领域。

新加坡还在其建筑与环境产业群中利用人工智能、机器人技术和自动化，涵盖公共和私人住宅项目。

他提到的最后一个应用领域是金融服务，新加坡政府在该领域与私营企业建立了稳固的合伙业务关系。例如，他指出政府已与新加坡的银行合作，为金融服务领域的代理式人工智能制定了一个框架。

无论如何，新加坡吸引财富的能力是建立在对该司法管辖区的信任之上。目前，新加坡管理的资产规模已达7万亿新元。

他指出，继2023年新加坡爆出30亿新元洗钱丑闻后，现在开设私人银行账户所需的时间更长了。

他表示，政府必须对财富和账户开设采取相关的保障措施，同时管理这些资金流。

他说：「我们希望维持新加坡作为一个非常强大、值得信赖的监管中心。」「与此同时，我们也必须做到与风险相称。」