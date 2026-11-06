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前新科工程与新电信高管Low Ka Hoe将接替Tong Yew Heng，出任网联宽带信托首席执行官

该任命将于2027年4月生效

Derryn Wong

Derryn Wong

Published Fri, Nov 6, 2026 · 07:47 PM
    • 主板上市的网联宽带信托上半财年每单位派息同比下降1.1%至0.0274新元。
    • 主板上市的网联宽带信托上半财年每单位派息同比下降1.1%至0.0274新元。 图片来源：网联宽带信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】光纤网络运营商 网联宽带信托 (NetLink NBN Trust) 已任命前新科工程 (ST Engineering) 和新电信 (Singtel) 高管Low Ka Hoe，接替Tong Yew Heng担任首席执行官。

    网联宽带信托的信托管理人在周五（11月6日）向交易所提交的文件中表示，Low将从11月10日起担任候任首席执行官。

    他将于2027年4月1日正式接替Tong。届时，Low也将被任命为该管理人的董事会成员，担任执行董事。

    前新科工程与新电信高管Low Ka Hoe将于2027年4月出任网联宽带信托首席执行官。 图片来源：新科工程

    Low曾在新科工程和新电信担任高级领导职务。他在新科工程担任的职务包括集团首席战略与可持续发展官，以及卫星通信业务总裁。他也曾是集团高级业务委员会的成员。

    在新电信，他担任的职务包括集团战略与合伙业务主管，以及战略投资主管。他还曾担任印度尼西亚电信集团Telekomunikasi Selular的副总裁。

    自2016年1月起担任网联宽带信托首席执行官的Tong Yew Heng将于2027年3月31日卸任。图片来源：网联宽带信托

    Tong自2016年1月起担任网联宽带信托的首席执行官，并自2017年2月起担任信托管理人的执行董事兼首席执行官。

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    10月29日，主板上市的网联宽带信托公布，在截至9月30日的上半财年中，其每单位派息为0.0274新元，同比增长1.1%。

    网联宽带信托的单位价格周五收盘持平，报0.94新元。

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