家族办公室寻求更多定制化产品，利用“集体火力”获取直接交易机会

家族办公室寻求符合生活服务产业群 (lifestyle)、传承 (legacy) 和流动性 (liquidity) 的“3L”框架的投资机会

随着家族办公室日益机构化，该社群也正凝聚力量，寻求以往仅对机构投资者开放的交易机会。 图片来源：BT FILE

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【新加坡】行业领袖在周二（10月6日）于“The Cercle：金融未来”新加坡家族办公室论坛上表示，随着家族办公室日益机构化，市场上正涌现出更多为其需求量身打造的产品。

该闭门论坛由仅限受邀人士参与的私人资本投资俱乐部 The Cercle 主办，在富丽敦酒店 (The Fullerton Hotel) 举行，汇集了60位家族办公室负责人、主权财富基金配置者及机构领导人。

多家公司，例如由人工智能驱动的量化对冲基金 Agentic Funds、比特币结构性产品平台 BTC Now 以及双边借贷平台 Pogum，正日益根据家族办公室的需求量身定制解决方案。

Agentic Funds 创始人兼首席投资官 Sam Chowdhury 指出，家族办公室寻求符合“3L”框架的投资机会，即生活服务产业群 (lifestyle)、传承 (legacy) 和流动性 (liquidity)，而他的基金正是为满足这些不同需求而设计的。

他指出，家族办公室通常有两个群体：家族创始人和目标各异的下一代。

家族创始人通常的目标是资本保值、高流动性和免管理费，而下一代则专注于获得人工智能领域的真正参与机会，而不仅是投资人工智能初创企业。

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资本保值是关键

与主要由目标内部收益率 (IRR) 驱动的传统风险投资或私募股权基金不同，家族办公室通常在严格的资本保值原则下运作。

一位来自迪拜某家族办公室的第五代负责人概述了其筛选交易的三个严谨步骤：“我们为什么不应该做这笔交易？我们是否应该做？最后，投资多少？”

他表示，与同行联合投资可以通过分散风险提供重要保障。他从自家办公室的经历中观察到，历史上家族财富的缩水往往源于房地产配置不当、继承人之间的财产分割纠纷以及复杂的跨境税务问题。

对于全球化的家族而言，税务的复杂性尤为突出。他的家族办公室有100名成员，涉及九个国籍和22个税务管辖区。

他指出，这导致其家族办公室必须根据不断变化的信托法规和最终受益所有人 (UBO) 披露规则，持续进行调整。

项目来源瓶颈与普通合伙人的协同合作

与会者强调，尽管对私募市场的兴趣日益浓厚，但直接寻找交易项目的过程仍然高度分散且耗时。

一位美国家族办公室的投资主管指出，在二级市场寻找交易的过程尤其缓慢，这迫使她的团队必须与普通合伙人 (GP) 建立专门的合作网络，以确保稳定的直接项目来源。

不同地区的交易项目寻找方式也大相径庭。

一位负责人指出，总体而言，中国投资者传统上更倾向于独立寻找交易项目。

然而他指出，为了有效应对复杂的跨境科技投资，与普通合伙人 (GP) 合作已变得至关重要。

质量控制也是一个障碍。一位家族办公室顾问警告称，由于存在交易对手风险和买家未经核实等问题，许多直接交易提案最终都“浪费时间”。

为了加快流程，一位香港家族办公室的顾问表示，他们已开始使用一个人工智能平台。这帮助他们将投资决策时间从两周缩短至三到五天。

该平台还允许整个投资团队对分析和信息进行实时评论，从而加速了评估和决策过程。

社群化联合投资

随着家族办公室日益机构化，该社群也正通过汇集资金，共同寻求以往仅对机构投资者开放的交易机会。

“我们正在采纳家族办公室圈内的联合投资模式，并将其应用于前沿科技领域，”The Cercle 创始人及本次活动组织者 Noelle Reno 说道。

她表示：“我们期望那些对这些技术有深入了解的家族办公室负责人能够提供投资信号，分享其投资配额，并帮助其他家族办公室进行尽职调查和承销。”

Reno 指出，这将汇集“集体火力”，使家族办公室能够直接与目标公司进行谈判。