利率走高和财富增长料将提振新加坡银行第二季度业绩
本地银行成为本周焦点，投资者正从中寻找线索，以判断第二季度的利好势头能否延续至年底。
- 星展银行将于8月6日率先公布业绩，拉开财报季序幕；华侨银行与大华银行则于8月7日公布。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》
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【新加坡】受利率上升、贷款增长强劲以及财富管理收入丰厚等因素提振，新加坡银行业预计将于本周公布稳健的第二季度盈利。
分析师表示，投资者将密切关注净息差 (NIMs) 的压力是否已完全缓解，以及盈利势头能否在2026年下半年得以持续。
星展银行 (DBS) 将于8月6日率先公布业绩，华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 则于8月7日紧随其后。
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