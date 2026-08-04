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利率走高和财富增长料将提振新加坡银行第二季度业绩

本地银行成为本周焦点，投资者正从中寻找线索，以判断第二季度的利好势头能否延续至年底。

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Tue, Aug 4, 2026 · 07:00 AM
    • 星展银行将于8月6日率先公布业绩，拉开财报季序幕；华侨银行与大华银行则于8月7日公布。
    • 星展银行将于8月6日率先公布业绩，拉开财报季序幕；华侨银行与大华银行则于8月7日公布。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】受利率上升、贷款增长强劲以及财富管理收入丰厚等因素提振，新加坡银行业预计将于本周公布稳健的第二季度盈利。

    分析师表示，投资者将密切关注净息差 (NIMs) 的压力是否已完全缓解，以及盈利势头能否在2026年下半年得以持续。

    星展银行 (DBS) 将于8月6日率先公布业绩，华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 则于8月7日紧随其后。

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    Singapore banksDBSUOBOCBC

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