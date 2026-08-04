利率走高和财富增长料将提振新加坡银行第二季度业绩

本地银行成为本周焦点，投资者正从中寻找线索，以判断第二季度的利好势头能否延续至年底。

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星展银行将于8月6日率先公布业绩，拉开财报季序幕；华侨银行与大华银行则于8月7日公布。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

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