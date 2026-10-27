第一家欧洲投资组合第三季度运营收入增长14.8%

中国持续的经济疲软继续拖累其成都投资组合的表现

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】房地产开发商 第一家 (First Sponsor) 的欧洲投资组合在第三季度实现运营收入1720万欧元（约合1920万美元），同比增长14.8%，高于去年同期的1490万欧元。

该增长主要得益于两家酒店的全季度贡献。这两家酒店分别是四月份收购的 Crowne Plaza Amsterdam South 和六月份收购的 Andaz Amsterdam Prinsengracht。这些贡献使集团的租赁酒店收入增至三倍，达到350万欧元。

在2026年前九个月，该欧洲投资组合的运营收入增长了7.7%，从3960万欧元增至4270万欧元。

总体而言，第一家在欧洲大陆的酒店第三季度入住率从去年同期的78.9%小幅下滑至77.6%。然而，前九个月的入住率保持稳定，为71.2%。

其欧洲投资组合的平均每日房价在本季度也保持稳定，同比增长0.8%，达到132.2欧元。

与此同时，其欧洲投资组合的第三季度营收增长了5.1%，达到3560万欧元，这得益于德国酒店 Le Meridien Frankfurt 翻新后“趋于稳定”的表现，以及意大利 Puccini Milan 的开业。

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然而，与去年同期相比，第一家欧洲投资组合的息税折旧摊销前利润 (Ebitda) 在第三季度小幅下滑1.9%，至780万欧元。

中国投资组合

与此同时，其成都酒店投资组合在第三季度的表现较为疲软，期内营收同比下降16.1%，至1440万元人民币（约合220万美元）。

该投资组合的入住率也下滑了6.2个百分点，至41.3%，而平均每日房价则下跌7%，至305元人民币。

第一家将表现不佳归因于中国持续的经济疲软。

尽管实施了严格的成本控制，但成都酒店投资组合的第三季度Ebitda仍从之前的230万元人民币下降52.4%至110万元人民币。该集团表示，这主要是由于客房收入的“显著”下降。国内经济疲软导致的餐饮收入下降，进一步拖累了第三季度的Ebitda。

在贷款方面，该集团表示，截至9月30日，其在中国没有任何未偿还贷款，并补充说，将继续对中国的新房地产融资机会采取“谨慎态度”。

第一家的股价周一收盘持平于0.965新元。