第一家欧洲投资组合第三季度运营收入增长14.8%
中国持续的经济疲软继续拖累其成都投资组合的表现
- 第一家表示，将继续对中国的新房地产融资机会采取“谨慎态度”。 图片来源：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】房地产开发商 第一家 (First Sponsor) 的欧洲投资组合在第三季度实现运营收入1720万欧元（约合1920万美元），同比增长14.8%，高于去年同期的1490万欧元。
该增长主要得益于两家酒店的全季度贡献。这两家酒店分别是四月份收购的 Crowne Plaza Amsterdam South 和六月份收购的 Andaz Amsterdam Prinsengracht。这些贡献使集团的租赁酒店收入增至三倍，达到350万欧元。
在2026年前九个月，该欧洲投资组合的运营收入增长了7.7%，从3960万欧元增至4270万欧元。
总体而言，第一家在欧洲大陆的酒店第三季度入住率从去年同期的78.9%小幅下滑至77.6%。然而，前九个月的入住率保持稳定，为71.2%。
其欧洲投资组合的平均每日房价在本季度也保持稳定，同比增长0.8%，达到132.2欧元。
与此同时，其欧洲投资组合的第三季度营收增长了5.1%，达到3560万欧元，这得益于德国酒店 Le Meridien Frankfurt 翻新后“趋于稳定”的表现，以及意大利 Puccini Milan 的开业。
然而，与去年同期相比，第一家欧洲投资组合的息税折旧摊销前利润 (Ebitda) 在第三季度小幅下滑1.9%，至780万欧元。
中国投资组合
与此同时，其成都酒店投资组合在第三季度的表现较为疲软，期内营收同比下降16.1%，至1440万元人民币（约合220万美元）。
该投资组合的入住率也下滑了6.2个百分点，至41.3%，而平均每日房价则下跌7%，至305元人民币。
第一家将表现不佳归因于中国持续的经济疲软。
尽管实施了严格的成本控制，但成都酒店投资组合的第三季度Ebitda仍从之前的230万元人民币下降52.4%至110万元人民币。该集团表示，这主要是由于客房收入的“显著”下降。国内经济疲软导致的餐饮收入下降，进一步拖累了第三季度的Ebitda。
在贷款方面，该集团表示，截至9月30日，其在中国没有任何未偿还贷款，并补充说，将继续对中国的新房地产融资机会采取“谨慎态度”。
第一家的股价周一收盘持平于0.965新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia
Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status
Keppel seeks US$1 billion for Vietnam investments as it joins country’s international financial centre
Philippines’ FDI slowdown exposes uneven investment prospects across S-E Asia