成立五十载，莱佛士医疗着眼于区域进一步增长和保险业务发展

该集团将专注于拓展亚洲业务，因其看好该区域的巨大机遇

莱佛士医疗成立之初的理念很简单，就是用心照顾好病人，并在成本之上收取一定利润，以确保诊所能够持续经营。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】在成立50周年之际，莱佛士医疗 (Raffles Medical) 正寻求深化其在亚洲的业务布局，并发展其保险业务。该集团手握可用于收购的现金，并计划推出一项新的区域奖学金计划，以建立医疗保健管理人才梯队。

执行主席 Loo Choon Yong 在近期接受《商业时报》采访时表示，该集团目前在五个国家和12个城市开展业务，未来将继续专注于亚洲市场。集团没有进入美国或欧洲等更远市场的计划。

Loo医生说，之所以偏好亚洲，是因为该地区处于同一时区，出行更为便捷，并且经济增长更为优越。

他说：“亚洲充满了机遇，仍在持续增长。”他指出，中国有4%至5%的增长，印度有6%的增长，东南亚大部分地区有5%至6%的增长，而欧洲的增长率仅为1%至2%。

2023年，该集团宣布与 My My Trading Services Company 达成战略合伙业务，收购位于胡志明市的拥有120个床位的三级医院 American International Hospital 的多数股权，该交易尚待先决条件达成和监管部门批准。

该医院资产估值为4560万美元，集团还同意承接该医院的运营管理服务合同。

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Loo医生表示，集团不一定每次都需要从零开始建设，可以利用其财务资源收购现有的医院或诊所，包括新加坡一些业主希望出售的诊所。

他说：“我们确实有现金。当合适的机遇出现时，我们就可以动用这些资金。”

当被问及集团是否瞄准亚洲其他市场时，Loo医生没有详细说明。

印度尼西亚已修订法律，允许外国医生执业，但Loo医生表示，扩张将取决于当地的具体情况。

在日本、韩国和台湾等市场，医院必须为非营利性质，这构成了另一重障碍。

能否引入集团自己的医生是一个重要的考量因素，因为集团通过一个医疗委员会和独立评审员来审核其所有医生的临床工作。

集团已将其在北京、上海和重庆的中国医院复制了这种治理模式。这些中国医院正日益被定位为莱佛士品牌下的一个成本更低的选择，以服务来自中亚和蒙古的患者，因为这些地区有更多直飞北京和上海的航班，而非新加坡。

Loo医生表示，坚挺的新加坡元以及疫情后住宿、食品和交通成本的上涨，使得新加坡对医疗游客而言变得更加昂贵，而集团现在可以根据患者的预算，为同一种治疗提供“不同的价位选择”。

保险作为邻近增长业务

除了国际扩张，该集团已将保险行业定为未来几十年的主要邻近增长领域。

莱佛士医疗的保险业务，目前由一名总经理负责，其承保包括 Raffles Shield 等个人计划以及为星展银行 (DBS) 等企业客户提供的团体保单。随着业务增长，该部门将升级为一个完整的业务部门，并配备一名董事总经理。

Loo医生说：“未来你可能会听到更多关于我们扩张保险业务的消息。”

这一业务板块在助力集团实现国际化目标方面也展现出更大潜力，因为在海外扩张其保险分支业务将更为直接，只需遵循各市场的资本和监管条例。

未来50年

莱佛士医疗集团成立于1976年，当时27岁的Loo医生与同为医生的 Alfred Loh 收购了一家拥有八名员工的诊所。如今，该集团拥有约2900名员工。

Loo医生表示，集团成立之初并没有宏伟的计划，只有一个简单的理念：用心照顾好病人，并在成本之上收取一定利润，以确保诊所能够持续经营。

他特别指出，集团成立25年后，即2001年莱佛士医院 (Raffles Hospital) 的开业，是一个决定性的里程碑。

他说，集团在1997年进行首次公开募股 (IPO)，就是为了给这家医院筹集资金。医院的建设要求集团首次将专科医生、全科医生、护士、专职医疗人员和专业的后勤办公室整合在一起。

Loo医生说，庆祝完50周年后，集团现在正在“讨论我们的100周年”。“我们是一个非常奇特的组织。我们的思维方式不像普通公司。我们着眼于未来50年。”

这项长远规划的一部分是人才。莱佛士医疗承诺在未来五年内颁发50个奖学金，远高于此前每年约七个的名额，并将首次将奖学金范围扩大到其业务所在国家的候选人，包括中国和越南。

集团不会将奖学金获得者送到新加坡，而是将资助他们在当地市场的大学学习，以培养一批能够管理其区域业务的医疗保健经理人。

继任计划

关于继任问题，曾公开表示希望退居二线的Loo医生说，他正在定期下放权力。

该集团设有一名董事总经理负责其在中国的三家医院，两名董事总经理负责新加坡业务，并拥有完整的高管团队。

他表示，情况将在“未来几年内”变得更加明朗，集团已经确定了几位有潜力承担他更多职责的人选。

莱佛士医疗公布，截至6月30日的六个月内，净利润为2900万新元，较去年同期的3210万新元下降9.6%；营收为3.532亿新元，较去年同期的3.784亿新元下降6.7%。

每股收益从0.0173新元降至0.0157新元。其股价于周五（9月11日）收于0.84新元。

集团将利润下降主要归因于其过渡性护理设施的入住率降低，此前政府因新的公立医院容量启用，减少了向莱佛士医疗承租的降级护理床位数量。

这一影响主要体现在由其全科医生运营的医疗保健服务部门，该部门的利润从2490万新元降至1560万新元。

相比之下，医院服务部门的利润增长了11%，达到1970万新元，营收稳定在1.702亿新元。莱佛士中国医疗保健业务的营收增长了13%，达到1.848亿元人民币（2750万美元）。Loo医生表示，过渡性护理的业务量此后已趋于稳定，7月份的患者数量比6月份有所增加。

当被问及政府降低私立医疗保健成本的计划，包括设立低成本私立医院的可能性时，Loo医生表示，莱佛士医疗已参与了为期一年的行业咨询，并正在等待卫生部明确具体要求。他说：“目前，这都还只是高度猜测。”