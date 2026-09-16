前国泰戏院运营商mm2 Asia及其子公司拖欠21.3万新元公积金

在被追问公司是否有能力继续付款时，一名代表称“没钱”

mm2 Asia拖欠约1.5万新元，其全资子公司mm2 Entertainment则拖欠约19.8万新元。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡讯】国家法院于周三（9月16日）审理案件时获悉，主板上市的娱乐公司mm2 Asia及其全资子公司mm2 Entertainment，共拖欠公积金局约21万3000新元的逾期公积金缴交额。

其中， mm2 Asia 拖欠约1万5000新元，而mm2 Entertainment拖欠约19万8000新元。

根据会计与企业管制局的记录，mm2 Asia是mm2 Entertainment的唯一股东，持有其全部200万股已发行股票。

mm2 Asia曾是国泰戏院（Cathay Cineplexes）连锁影院的运营商，该连锁影院因集团陷入财务困境，已于2025年9月停止运营。

该集团的业务还包括影视制作与发行以及现场娱乐。其子公司mm2 Entertainment于2009年在新加坡注册成立。

代表两家公司出庭的一名代表以公司财务状况和正在进行的债务重组协议为由，请求法庭给予更多时间来偿还拖欠的公积金缴交额。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该代表在周三针对mm2 Entertainment的庭审中告诉法庭：“公司里没有资金。”他补充说，公司提议从2027年1月开始偿还欠款。

他表示，公司正在进行一项债务重组协议，并提到预计在2026年底左右会有一笔1500万新元的资金。

检察官指出，（mm2 Entertainment拖欠的）约19万8000新元的“未偿还金额仍然很高”，并表示公司应继续付款，“而不是等到2027年1月”。

当被追问公司是否有能力进行后续付款时，该代表表示“没钱”。

至于mm2 Asia，法庭获悉，该公司已遵照法庭早前的指示支付了1万1000新元。其代表表示，公司已致函公积金局，就余款提出付款计划，目前正在等待回复。

法庭获悉，目前仍有约1万5000新元的款项尚未支付。

在听取了控方和公司代表的陈述后，法庭表示，希望在10月14日的下一次过堂前，能收到5万新元的付款。

mm2 Asia面临三项指控，罪名是未能在2025年11月、12月以及2026年1月为一名员工支付公积金缴交额。

mm2 Entertainment面临八项指控，涉及四名员工。其中四项与2025年11月的公积金缴交额有关，另外四项与2025年12月的缴交额有关。

两家公司面临的指控均涉嫌触犯《公积金法令》。

该案件于今年3月首次在国家法院审理。在8月19日的庭审中，法庭获悉，两家公司当时共拖欠超过26万新元的公积金缴交额，其中mm2 Asia拖欠约2万2000新元，mm2 Entertainment拖欠约24万1000新元。

这两家公司也正在进行重组，并已向其债权人提出了债务重组协议。相关程序定于周五在高等法庭进行审理。

《海峡时报》在周三的庭审中联系两家公司的代表时，该代表拒绝置评。 海峡时报