辉盛酒店集团信托完成私有化后，其首席执行官将卸任，由首席运营官接掌业务

此举是在辉盛酒店信托完成私有化及其投资组合优化之后进行的

位于里峇峇利路的Fraser Suites Singapore，是该公司的资产之一。 图片来源：FRASERS PROPERTY

【新加坡】星狮地产 (Frasers Property) 于周五（10月9日）上午发布声明称，辉盛酒店集团 (Frasers Hospitality) 首席执行官 (CEO) Eu Chin Fen 将于2027年1月1日卸任。

Chew Hang Song 将接任首席运营官 (COO) 一职，领导辉盛酒店集团，并向星狮地产的集团首席执行官 Panote Sirivadhanabhakdi 汇报。

此次人事变动前，该公司已达成多项战略里程碑：包括2025年完成辉盛酒店信托的私有化，以及2026年9月完成其投资组合的优化。

现年55岁的 Eu 于2011年加入该集团，在该信托私有化和退市前曾担任其首席执行官。随后，她与集团领导层密切合作，完成了价值21亿新元的信托投资组合重组工作。

星狮地产表示，鉴于酒店业务平台已为下一阶段的增长做好充分准备，Eu 决定卸任以追求个人发展。

该公司补充道：“为加强运营重点并支持提升房地产投资组合价值，辉盛酒店集团的领导结构将进行战略性调整，与集团资源对齐，并向集团高层领导汇报。”

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Chew 的职责将包括推动住宿业务的全球品牌管理，通过第三方管理协议扩大业务组合，并监督其全球物业的运营。

与此同时，辉盛酒店集团现任首席财务官 (CFO) Eric Gan 将在集团投资部门的框架下，领导酒店投资与资产管理业务，并向集团首席运营官 Tony Lombardo 汇报。

作为集团投资部门的董事总经理，他的工作重点将是制定酒店业及更广泛居住领域的投资策略和资产组合管理。

Sirivadhanabhakdi 表示，将酒店投资与资产管理业务整合到集团投资部门的举措，符合公司在该领域的轻资产战略，“这能将（我们的）房地产平台与机构资本连接起来，并使（我们）能够更有活力地发展资本合伙业务”。

他补充说，与此同时，将住宿业务交由 Chew 负责，能让团队通过管理合同在全球范围内扩展品牌影响力。

Sirivadhanabhakdi 说道：“(Eu) 帮助我们建立了一个富有韧性的全球品牌，建立了值得信赖的合伙业务关系，并培养了一支强大的酒店高管团队。我们优化后的结构以此为基础，为每个业务部门提供了更清晰的重点和优化的资源。”

该股周四收盘报0.955新元，下跌0.01新元，跌幅为1%。