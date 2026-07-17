星狮地产工业首席执行官Reini Otter将卸任并加入ESR，Ian Barter被任命为临时负责人

董事会已启动物色正式首席执行官的程序

Reini Otter在集团任职28年后将离职，他过去七年一直担任星狮地产工业的首席执行官。 照片：星狮地产

[新加坡] 星狮地产 (Frasers Property) 周五（7月17日）宣布，其工业与物流部门星狮地产工业的首席执行官将于12月17日卸任。

星狮地产表示，55岁的Reini Otter将离职以“寻求新的职业发展机会”。他在该集团任职长达28年，其中最后七年担任星狮地产工业的首席执行官。

ESR周五在新闻稿中表示，Otter将加入这家专注于亚太区的实体资产所有者和管理者，担任其澳大利亚和新西兰业务的首席执行官。他将支持ESR在物流房地产和数据中心领域的基金管理及开发平台的发展。

该业务部门的澳大利亚董事总经理Ian Barter将从8月1日起，临时负责澳大利亚和欧洲的投资组合，直至正式继任者获得任命。

Barter及星狮地产工业的管理团队将向该部门的执行委员会汇报，并直接向执行委员会副主席Rod Fehring汇报。

董事会表示，已启动物色正式首席执行官的程序，并将在适当时候向市场公布最新进展。

星狮地产集团首席执行官Panote Sirivadhanabhakdi表示，尽管出现人事变动，集团的“战略保持不变”。