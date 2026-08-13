Frencken上半年净利润下滑3.4%至1930万新元

每股盈利为0.045新元，低于去年同期的0.0467新元

Frencken集团上半年营收下滑0.8%至4亿2780万新元，去年同期为4亿3140万新元。 照片：商业时报资料

【新加坡】科技解决方案供应商 Frencken集团 周四（8月13日）公布，截至6月30日的上半年净利润为1930万新元，较去年同期的1990万新元下滑3.4%。

这主要是因为行政及一般开支同比扩大9.9%，从2970万新元增至3260万新元。

此外，集团的销售和分销开支也上涨1.9%至670万新元，高于2025财年上半年的660万新元。所得税开支同比增长12.4%，从480万新元增至540万新元。

营收微跌0.8%至4亿2780万新元，去年同期为4亿3140万新元。

按业务部门划分，占集团销售额大部分的机电一体化部门，上半年营收减少1.5%至3亿8340万新元。

在该部门中，半导体业务营收下滑1.1%至2亿1330万新元；分析与生命科学业务营收下降13.7%至7530万新元。

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医疗业务（增长10.1%至7050万新元）和工业自动化业务（增长9.8%至1840万新元）的营收增长，部分抵消了上述下滑。

每股盈利为0.045新元，低于去年同期的0.0467新元。

Frencken预计其下半年营收将高于上半年及去年同期水平。

该集团还预计，2026财年的营收和净利润将高于2025财年，除非“外部环境发生任何不利变化或外汇市场出现波动”。

集团补充说，根据其目前的增长轨迹和核心业务势头，“预计公司年营收有望在2028年或更早突破10亿新元大关”。

在业绩发布前，该股收盘上涨4.1%或0.11新元，报2.79新元。