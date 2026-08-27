Frencken提议配售1亿新元股票，为扩张及潜在并购融资
该公司旨在加强其机电和先进塑料解决方案部门
- Frencken的机电部门（包含集团的半导体业务）贡献了集团上半年营收的大部分。 照片来源：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 科技解决方案供应商Frencken于周四（8月27日）宣布，计划以每股2.2687新元的价格配售4410万股股票，以募集1亿新元资金。
该集团表示，此次建议的配售价格较其周二2.5207新元的成交量加权平均价（VWAP）有10%的折扣。
截至周四，这批配售股约占公司现有已发行股本的10.3%；配售完成后，新股将占扩大后已发行股本的9.3%。
为跨国企业制造高精度组件、模块和完整子系统的Frencken指出，此次配售所筹集的资金将用于支持集团的业务扩张计划。
这包括投资于加强集团的制造能力，以及其机电和先进塑料解决方案业务部门的产能。
包含集团半导体业务的机电部门，贡献了集团上半年大部分的营收。该部门上半年营收为3.834亿新元，而集团同期的总营收为4.278亿新元。
Frencken表示，所筹集的资金将加强集团的财务状况，使其具备“更强的能力和灵活性，能够及时抓住机遇”。这些机遇包括战略投资、并购、合资、战略联盟以及其他增长机会。
这是集团增加新业务引擎、推动长期可持续增长战略的一部分。
此次股票配售所得款项净额中，90%（约8740万新元）将用于业务扩张成本和加强Frencken的财务状况。
剩余的10%（扣除费用后约970万新元）将用作营运资金，或用于偿还银行贷款，或两者兼具。
截至6月30日，Frencken持有的现金及现金等价物为1.23亿新元，贷款为5320万新元。
该集团表示，在无不可预见的情况下，其目标是年营收超过10亿新元。
此次股票配售预计将于9月3日完成。
Frencken的股价周二收于2.54新元；公司于周三上午开市前要求暂停交易。
今年以来，Frencken的股价已上涨78.9%。
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