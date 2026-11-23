2026年前九个月净营收增长7%至2.956亿美元，每股收益为0.04美元

HomesToLife首席执行官Phua Mei Ming表示：“展望未来，我们将利用我们多元化的全球平台，抓住关键市场的机遇。” 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 家具零售商HomesToLife公布，截至9月30日的前九个月，公司净利润同比下降73%至350万美元。

该公司在周一（11月23日）提交给交易所的文件中表示，利润下滑主要是由于与去年同期相比，不利的外汇波动造成了约810万美元的亏损。

除了外汇亏损，利润下降还归因于采购成本上升带来的利润率压力、运营费用增加，以及为公司在韩国的快速零售扩张而持续投入的支出。

然而，该公司报告称，2026年前九个月的净营收同比增长7%，从去年同期的2.751亿新元增至2.956亿美元。

公司表示，这得益于2.749亿美元的强劲出口销售额，以及同比增长41%的零售营收（约800万美元）的改善。

零售营收的强劲增长主要归功于公司在韩国的持续扩张，以及零售销量的持续增长所带来的支持。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

2026年前九个月的毛利润同比增长4%，从去年同期的7610万美元增至7930万美元。

毛利率基本保持稳定，较前一年微降0.8个百分点。

2026年前九个月的每股收益为0.04美元。

北美和欧洲市场增长最快

按地区划分，北美和欧洲仍然是主要的营收增长贡献者，分别录得28%和9%的同比增长；亚太市场则萎缩了5%。

公司预计在2026财年余下时间将保持稳定表现，这与其早前发布的4亿至4.2亿美元的全年营收指引一致。

在2026年前九个月销售额持续同比增长的基础上，公司将继续专注于保持业务势头、提高运营效率，并在其关键市场执行战略增长要务。

HomesToLife表示，在宏观经济持续不确定和市场条件不断变化的背景下，公司将继续致力于审慎的资本配置和保持财务灵活性，以应对潜在挑战。

HomesToLife首席执行官Phua Mei Ming表示：“展望未来，我们将利用我们多元化的全球平台，在关键市场捕捉机遇，同时通过我们在新加坡交易所 (SGX) 的上市，提升公司在新加坡资本市场的知名度，为公司的下一阶段增长做好准备。”

新交所上市后的首份业绩

这份业绩发布于该家具公司11月17日在新交所主板首次亮相之后，与此同时，公司保留了其在纳斯达克的主要上市地位。

双重上市预计将扩大HomesToLife接触区域投资者的渠道，并提升其在亚洲资本市场的市场影响力。

这家总部位于新加坡的公司在亚太、欧洲和北美地区运营，业务范围涵盖家具出口、皮革贸易和零售。