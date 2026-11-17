该公司通过配售750万股新股筹集了860万新元

HomesToLife保留其在纳斯达克的主要上市地位，并通过第二上市的方式登陆新交所主板。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在完成第二上市和860万新元的股票配售之后，家具公司HomesToLife于周二（11月17日）在新加坡交易所（SGX）主板首次亮相，开盘价持平于1.15新元。

该开盘价与每股1.15新元的配售价一致。截至上午9时23分，成交量约为34万6000股。

HomesToLife保留其在纳斯达克的主要上市地位，此次是通过介绍方式进行第二上市，而非首次公开募股，从而登陆新交所主板。

该公司于周一完成了750万股新普通股的配售，吸引了超过50名合格投资者和机构投资者，其中包括股票市场发展计划下的基金。

此次配售募集资金总额约860万新元。

机构投资者，包括Amova Asset Management Asia和利安资金管理公司（Lion Global Investors），共认购了约460万股股票，价值约530万新元。

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配售完成后，HomesToLife的总发行股本从约9000万股增至9720万股。以1.15新元的开盘价计算，该公司的隐含市值约为1.118亿新元。

根据其早前的配售公告，HomesToLife曾提议以每股1.15新元（相当于每股0.90美元）的价格，发行高达780万股股票。

此配售价较其纳斯达克上市股票在11月10日的成交量加权平均价，有约16.8%的折扣。

该公司计划将预计净收益的80%用于业务扩张，其余20%用于一般营运资本。

大华继显（UOB Kay Hian）担任此次配售的配售代理，而马来亚银行证券（Maybank Securities）则为副配售代理。

首席执行官Phua Mei Ming表示：“我们很高兴此次配售获得了机构投资者和合格投资者的强力支持，这反映了他们对HomesToLife的商业模式和增长轨迹的信心。”

“这次配售的成功完成，加上我们在新交所的第二上市，将为我们提供更坚实的资本基础，并提升我们在亚洲资本市场的知名度。”

总部位于新加坡的HomesToLife，其运营由遍布中国、越南和印度的采购及供应商网络提供支持。 照片：海峡时报

2026年上半年，HomesToLife的净收入为610万美元，较去年同期的1000万美元下降了39%，主要原因是外汇亏损。

然而，在欧洲和北美出口销售表现强劲的推动下，净营收增长了10%至1.983亿美元。若不计外汇损益，净收入本应增长22%至790万美元。

HomesToLife Singapore由创始人Phua Yong Tat和Phua Yong Pin兄弟于1989年创立。

2014年，它转型为家具零售业务，成为新加坡控股公司华达利国际（HTL International）的零售部门。

2016年，华达利国际被中国家具公司宜华生活科技收购后从新交所退市。公司创始人仍继续参与公司管理。

HomesToLife总部位于新加坡，业务遍及亚太、欧洲和北美，涵盖家具出口、皮革贸易和零售等领域。

它在新加坡经营着四家零售店，在韩国也有零售业务。其运营由遍布中国、越南和印度的采购及供应商网络提供支持。