云顶新加坡上半年营收稳定，但盈利下滑33.5%至1.561亿新元

盈利受折旧增加、利息收入减少及资产更新工程影响

翻新的景点、酒店和体验式服务为云顶新加坡的非博彩业务收入提供了支持。 照片：《商业时报》档案

【新加坡】度假村及赌场运营商 云顶新加坡 (Genting Singapore) 公布，截至6月30日的上半年盈利下跌33.5%至1.561亿新元，去年同期为2.347亿新元。

该集团在周四（8月13日）提交给交易所的文件中表示，这主要是受到折旧增加、利息收入减少以及资产更新工程的影响。

它补充道：“该期间的经营环境较为疲软，第二季度出现季节性需求下降，游客到访量放缓，消费者支出也更为谨慎。”

营收同比基本保持稳定，为12亿新元，微跌0.9%。云顶新加坡将此归因于非博彩业务收入增长的支持；该业务部门的收入为3.886亿新元，同比增长约6%。

该集团表示，尽管旅游业状况疲软，但这得益于翻新的景点、酒店和体验式服务的支持。

博彩业务收入录得8.044亿新元，下滑约4%。新加坡休闲和酒店业务的“其他收入”部分贡献了1030万新元。

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上半年每股盈利为0.0129新元，低于去年同期的0.0194新元。

公司宣布派发每股0.02新元的中期股息，与去年持平。股息将于9月17日支付。

云顶新加坡的调整后息税折旧摊销前盈利（Ebitda）同比下降8.4%至3.898亿新元，此前为4.237亿新元。

圣淘沙名胜世界第二季度的调整后Ebitda为2.108亿新元，环比增长18%，同比增长12%。云顶新加坡将此归因于新推出的产品和服务以及强大的运营韧性。

该集团表示，其现金流受到其圣淘沙名胜世界2.0（RWS 2.0）转型计划持续资本支出的影响，并补充说，该项目仍在按计划进行，预计将于2030年完成。

该集团补充说，正在规划对迈克尔酒店（Hotel Michael）、康乐福豪华酒店（Crockfords Tower）、餐饮场所以及主要面向客人的区域进行翻新和升级，计划在2027年和2028年期间逐步推出新的和翻新后的设施。

在业绩公布前，云顶新加坡股价周四下跌2.3%或0.015新元，收于0.625新元。