云顶新加坡财务状况向好，为何仍不敌滨海湾金沙？

两大赌场运营商斥资数十亿进行升级，圣淘沙名胜世界的风险加剧

[新加坡] 云顶新加坡 (Genting Singapore) 八月份公布的最新季度收益超出预期。但与新加坡另一家赌场运营商滨海湾金沙 (Marina Bay Sands, 简称 MBS) 相比，其在博彩市场的份额仍然较小，且可能还在萎缩。

在双方都斥资数十亿美元进行大规模升级的背景下，云顶新加坡能否摆脱MBS的阴影？

星展银行 (DBS) 研究分析师 Chee Zheng Feng 指出，在比较新加坡两家综合度假胜地 (Integrated Resort, 简称IR) 运营商时，云顶新加坡第二季度的表现可以说超出了预期。

云顶新加坡第二季度调整后的息税折旧摊销前利润 (Ebitda) 环比增长18%，至2.108亿新元，同比增长12%。Chee 称该业绩为“意外之喜”，并指出第一季度通常是表现更强劲的季度。

在经历了第一季度的疲软表现后，星展银行曾预计第二季度的业绩不会更好，特别是考虑到世界杯的影响，因为顾客将部分博彩预算转向了体育博彩。

Chee 表示，管理层后来透露，内部结构性问题影响了第一季度的运营，但目前已基本解决。

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尽管如此，虽然这并非同类比较，但其利润仍远低于 MBS 第二季度6.89亿美元的调整后 Ebitda。

MBS 的利润与去年同期相比下降了10.3%，其母公司拉斯维加斯金沙集团 (Las Vegas Sands, 简称 LVS) 将此归因于六月开始的国际足联世界杯。与此同时，LVS 本身的季度利润和收入也未达到预期。

澳门咨询公司 IGamiX 的管理合伙人 Ben Lee 指出，就云顶新加坡而言，业绩改善也可能反映了其慷慨的玩家激励措施。这些措施包括从赢得的每一元中，为玩家提供免费福利和其他奖励。

他说：“他们可能在寻求购买更多的业务。”“这在任何竞争环境下的赌场都是非常典型的做法。”

Lee 表示，很难判断赌场通过向玩家提供信贷吸引了多少业务。他补充说，这一直是赌场的策略之一，并回忆起在它们开业第一年的竞争中，圣淘沙名胜世界 (Resorts World Sentosa, 简称 RWS) 和 MBS 就通过信贷展开激战，导致大约两年后出现了坏账。

Lee 表示，澳门目前正处于“所有六家赌场运营商之间巨大的信贷战”之中，并补充道：“如果去年初在澳门开始的信贷战现在已经蔓延到新加坡，我一点也不会感到惊讶。”

Chee 表示：“从绝对表现的角度来看，MBS 仍然是更强的运营商。”“尽管季度表现疲软，但 MBS 在市场份额、盈利能力和保费客户渗透率方面保持明显领先，并且长期来看，仍在不断从 RWS 手中夺取份额。”

差距扩大

市场份额是行业观察家的一个关键指标。他们表示，凭借市中心的地理位置和“高品质”的定位，MBS 已经领先于云顶新加坡。

Lee 指出，“滨海湾地区有数十家质量参差不齐的酒店”，而 RWS 的选择则相对有限。

他补充说：“（RWS）没有像 MBS 那样可以吸引的腹地市场。”

Lee 表示，服务和质量也使这两家综合度假胜地有所区别。MBS 占据了“高得多的地位”，而 RWS 则更多地被视为家庭度假胜地，而非博彩目的地。

多年来，游客的体验也印证了这些声誉。

根据星展银行的估计，自2023年以来，除少数例外情况，RWS 的 VIP 业务量份额通常保持在40%至50%之间。

但根据同样的衡量标准，这一数字在2025年第四季度降至29.7%，并在2026年第一季度继续下降至仅19.6%——尽管在最近一个季度回升至36.4%。

花旗研究 (Citi Research) 全球博彩研究及区域企业集团主管 George Choi 表示，市场已经形成了一个“黄金分割”，即 MBS 占据约三分之二的份额，云顶新加坡占三分之一。他指出，这一差距一直在扩大，并且预计短期内不会回到当初的分割比例。

MBS 还翻新了其物业，包括将客房改造成套房，这使其平均房费达到每晚约1000美元。

他用行业术语“豪客”来形容高额投注玩家，并说道：“有了这样的物业，你就能吸引到那些豪客。”

他说，另一方面，RWS 的升级工程比 MBS 晚了两年多才开始，其非博彩设施从2025年下半年起才逐步重新引入。其新任首席运营官也是在去年12月才上任。

Choi 表示，RWS 需要更多时间才能追赶上来。

即便如此，星展银行的 Chee 认为，最新的业绩表明 RWS 市场份额流失的速度可能正在放缓。一方面，强于预期的季度表现表明，今年早些时候出现的一些运营问题是暂时的。

该分析师预计 MBS 将保留新加坡博彩市场60%至65%的份额，但他认为 RWS 的份额再次跌破30%的风险很小。该银行估计其在2025年第四季度和2026年第一季度的份额分别为26.5%和24.6%。

Lee 则没有那么乐观。鉴于博彩业的波动性，他呼吁要以比季度指标更长远的眼光来看待问题。

根据他的衡量，早在2011年左右两家综合度假胜地刚开业时，市场份额是51%对48%，MBS 占优。他说，到2025年，这一比例已变为 MBS 占81%，RWS 占19%。

“这一长期图景表明，两者的命运和财富出现了明显的分化，MBS 显然主导了市场格局，压倒了 RWS。”

翻新之后：花落云顶还是依旧金沙？

两家综合度假胜地都宣布了重大的资本支出 (capex) 扩张计划。

MBS 的新塔楼 IR2 正在以80亿美元的投资规模兴建，预计于2030年完工。该项目将包括一座全套房超豪华酒店，配备屋顶体验、餐饮和零售选择、会议、奖励旅游、大型会议和展览 (Mice) 空间以及一个现场娱乐表演场馆。

Choi 认为，这个拥有15,000个座位的场馆将使 MBS 能够控制在淡季引入吸引人潮的活动，或在旺季进一步提升博彩总收入。

与此同时，根据其68亿新元的 RWS 2.0 项目，云顶新加坡宣布了一项海滨开发计划，同样将于2030年完工。该计划将包括两家新的豪华酒店、一个四层楼的零售和餐饮平台、一条山间步道以及一个滨海湾步行道。

该项目还将受益于“大圣淘沙总体规划”，根据该规划，一个综合公共交通枢纽正在建设中，以改善圣淘沙岛与大陆之间的交通便利性。

“如果那能成功，那么这两家综合度假胜地之间可能就会有一场好戏了。”

Choi 表示，赌场本身大同小异，因此决定一家综合度假胜地优于另一家的是其非博彩设施。他补充说，现在判断两家运营商之间的差距是否会缩小还为时过早。

Chee 认为，虽然 MBS 仍将是主导者，但 RWS 2.0 项目应有助于通过更新其产品、并“强化其作为圣淘沙岛上更独特、度假村式目的地的吸引力”来缩小差距。

Lee 预计 MBS 将巩固其保费定位，并怀疑 RWS 以家庭为中心的升级能否吸引更多博彩游客。“你认为会有多少人被山间步道吸引？”

他质疑 RWS 在过去15年市场份额不断流失给 MBS 的情况下，仍坚持其原有战略的决定。

无论如何，Chee 预计这些升级将对新加坡整体博彩市场带来利好，两家运营商都将从市场扩张中受益，而不仅仅是为现有需求展开竞争。

他说，这些升级将推动更高的博彩量，尤其是在愿意为更新、更高质量的设施付费的保费中场和 VIP 客户中。“在竞争定位方面，我们看不出有明确的赢家。”