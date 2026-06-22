Geo Energy：雅加达集中商品出口计划预计不会造成重大影响

该公司有信心其运营及与政府的沟通，能使其适应不断变化的监管规定

Geo Energy（上图为其位于加里曼丹的煤矿）报告称，其在南苏门答腊省的综合基础设施项目取得了重大进展。 图片：《商业时报》资料图

（新加坡讯）煤炭生产商 Geo Energy 于周一（6月22日）表示，预计印尼政府集中商品出口管制的计划不会对其业务产生重大影响。

这包括其采矿业务、物流、客户关系和出口活动。

该公司补充道，其治理标准、运营实践以及与印尼当局的“长期沟通”，使其有能力适应不断变化的监管条例，并维持高效的业务运营。

与此同时，Geo Energy指出，其位于南苏门答腊省、包含一条92公里运输道路和码头的综合基础设施项目开发取得了重大进展，该项目预计将于7月中旬进入试运营阶段。

该公司表示：“这种大规模的综合物流基础设施，对于支持印尼不断演变的监管框架下的透明度和可追溯性要求，将变得越来越重要；同时，这也能加强集团的长期竞争地位，并开辟第三方吞吐量收入来源。”

该集团表示，煤炭价格保持坚挺。截至6月19日，煤价已升至每吨67.26美元，高于5月22日该政策首次公布时的64.43美元。

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上个月，Prabowo Subianto总统宣布，印尼将把所有战略商品的出口交由一家新成立的国有公司管控。

6月初，印尼贸易部发布了技术法规，将煤炭、棕榈油和铁合金的出口纳入一家中央政府所属公司的管控范围。

此类商品的出口商现在有义务向该国主权财富基金Danantara Indonesia报告其出口活动。

Danatara后来澄清，它不会取得现有出口合同的所有权、接管客户关系，或取代生产商与买家之间的现有商业安排。

Geo Energy补充说，Danantara的核心使命主要是作为监督和合规机构，而不是商品出口的中间商或整合商。

该机构的重点还将放在防止印尼出口业务中出现低价开票和价格转移税制等欺诈行为，以提高透明度和加强出口治理。

该集团补充道：“（Geo Energy的）董事们相信，集团强大的治理框架、运营经验和审慎的风险管理实践，将使其能够驾驭不断变化的监管格局，同时继续执行其业务战略，为股东创造长期价值。”

在消息公布前，Geo Energy股价周一收于0.435新元，下跌0.005新元，跌幅为1.1%。