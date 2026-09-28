地质能源预计第三季度净利润将“大幅”增长，股价上涨8%

公司预计其印尼子公司Marga Bara Jaya将实现更高的销量、售价及物流成本节约

地质能源与Resource Invest就后者以15亿美元入股Marga Bara Jaya的商议已取得“良好进展”。 图片来源：商业时报资料

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[新加坡] 综合煤矿集团 地质能源 (Geo Energy Resources) 预计，得益于销量和售价的提高，以及子公司Marga Bara Jaya (MBJ)带来的“显著”物流成本节约，其第三季度净利润将“大幅增加”。

该公司在周一（9月28日）发布此盈利预告之际，正值煤炭在东南亚地区日益普及。预计到2024年，该地区47%的发电量将依赖煤炭，高于2015年的37%。

地质能源的股价一度上涨高达9.7%，于下午3点27分上涨0.055新元至0.62新元。该股随后收窄部分涨幅，收盘时报0.61新元，全天上涨8%。

该集团周一还表示，其与瑞士私人大宗商品投资公司Resource Invest (ResInvest) 的商议已取得“良好进展”，后者将以15亿美元收购MBJ的“大量”股份。双方已于5月份签署了一份条款书。

MBJ是地质能源旗下的一家印尼基础设施和物流公司，在南苏门答腊开发和运营一体化煤炭运输网络。地质能源和ResInvest在5月份设定的目标是，在2026年第三季度进行首笔投资，余下部分于2027年第一季度投入。

此项交易还取决于地质能源与ResInvest Commodities (RIC) 成立一家新的营销合资企业。RIC是ResInvest的子公司，并且已经是地质能源旗下Triaryani煤矿的煤炭包销商。

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净利润飙升

地质能源预计其第三季度煤炭销量将达到约330万吨。而公司前两个季度的总销量为360万吨。

煤炭价格上涨至每吨76美元，比上半年每吨58.13美元的均价高出近20美元，预计这也将与更低的运营成本一同推高净利润。

这是因为，通过使用MBJ的公路和码头基础设施，经由这家印尼子公司运输的每吨煤炭，其运营现金成本已“显著”降低了约11美元。

随着Triaryani煤矿通过MBJ基础设施扩大运输量，预计第四季度煤炭产量和销量将进一步增长。该基础设施将于10月完工并启用双挂车运输。地质能源表示，这应能带来“相应的成本节约增长”。

假设煤炭价格保持在每吨77美元左右，且Triaryani煤矿的煤炭量按计划继续提升，预计全年利润也将“大幅”增长。

地质能源补充说，公司计划将至少30%的集团净利润作为股息进行分配。

公司还更新了其股票回购计划的进展。该计划于7月启动，是其长期资本管理的一部分。至今，地质能源已回购580万股股票，并计划继续进行回购，特别是在其股价“持续被低估”的情况下。

Philips Securities于8月31日将地质能源的目标价设为0.75新元，并给予“买入”建议。

与此同时，KGI Securities于9月2日设定的目标价为1.15新元，低于此前的1.27新元，并给予“跑赢大市”评级。