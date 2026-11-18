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该公司周一要求暂停交易，此前其股价因印尼局势引发担忧而暴跌

煤矿集团Geo Energy Resources表示，一直以来都将其超过70%的利润贡献给印尼政府。 图片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 Geo Energy Resources 的股价在周三（11月18日）部分收复了周一的巨大跌幅。此前，投资者因印尼总统Prabowo Subianto在周末发表的令人不安的言论而感到恐慌。

该股收盘上涨0.04新元或10.5%，至0.42新元。周一，该股在股市开盘不到一小时便暴跌23.2%至0.38新元，公司随后要求暂停交易。

在周二晚间提交给交易所的一份文件中，Geo Energy表示，其在印尼的采矿和物流业务照常进行，现有采矿许可证依然有效，且并未收到任何与报道中政策相关的新法规或指令的通知。

此前，Prabowo于周六发表言论称，国家应从采矿许可证中获得至少70%的收益，并在必要时可获得矿业资产的控股权。

总统府的一份声明称，总统规定的70%指的是来自采矿许可证管理的收益。

Geo Energy表示，根据现行规定，该公司一直通过企业所得税、矿业特许权使用费和其他费用，将其超过70%的利润贡献给印尼政府。

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该公司指出，Prabowo曾表示相关机制已经实施，而非指代即将推出的全新要求。

该公司还强调，总统“继续鼓励对采矿业的私人投资”。

Geo Energy现有的采矿业务许可证仍然有效。其Tanah Bumbu Resources和Triaryani (TRA) 的采矿业务许可证分别有效期至2028年1月10日和2030年5月22日，并可由该集团选择续期两次，每次最长10年。

“我们的采矿和物流业务照常进行，我们有望在2026年实现煤炭产量目标。同时，我们TRA的产量提升以及Marga Bara Jaya的运营洗牙和进一步发展也按计划进行，”该公司表示。

该公司补充道：“董事会对集团的运营能力、已建立的采矿和物流基础设施以及长期增长战略仍然充满信心。集团将继续致力于通过严格执行其商业计划，为股东创造可持续的价值。”

Geo Energy公布，在截至9月的第三季度，其净利润猛增545%至2060万美元，而去年同期为320万美元。

得益于煤炭销量和售价的提高，公司营收增长52%至2.083亿美元，同时初步的物流成本节约也助推了利润增长。