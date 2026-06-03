Temasek董事长Teo Chee Hean：投资科技领域前必须考量地缘政治风险

他补充道，必须考虑到全球事件及其可能对公司造成的影响。

【新加坡】尽管Temasek Holdings在科技投资方面“相当具有前瞻性”，但在做出任何重大决策之前，当今世界面临的诸多地缘政治风险是其首要考量。

Teo Chee Hean曾是内阁部长，于2025年10月出任这家新加坡投资公司的董事长。他指出，在投资方面，科技行业已变得“相当敏感”。

他在接受本地媒体采访时表示：“那些拥有技术或资源的一方希望保留这些优势，并将其用作杠杆。因此，投资不再是一项简单的业务，仅仅是在电子表格上计算数字、分析公司的经济周期和财务状况。”

“我们必须考虑到正在发生的地缘政治事件及其可能对公司造成的影响。其中一些事件可能突如其来，并产生重大影响。”

他强调了审慎评估地缘政治风险的重要性，因为“我们不希望在投资后，发现我们做出投资决策时所依据的环境发生了根本性变化”。

人工智能是“真正的游戏规则改变者”

现年71岁的Teo Chee Hean于7月加入Temasek董事会担任副董事长，这是他上任后首次接受全面专访。三个月后，他接替Lim Boon Heng，成为该公司第五任董事长。

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Teo曾任国务资政兼国家安全统筹部长，在服务33年后，于2025年4月大选前夕退出政坛。

在Temasek位于乌节路的办公室进行的这场长达一小时、气氛活跃的采访中，人工智能和科技是频繁被提及的话题。

Teo表示，人工智能将成为“真正的游戏规则改变者”，有望创造一个全新的增长领域，并席卷众多行业。

他指出，人工智能与区块链等早期趋势“截然不同”，原因在于其广泛的适用性，以及它将彻底改变商业运作和公司组织的方式。

他说：“就像我们曾经看到互联网原生公司凭空出现并成长为巨头企业一样，未来我们也将看到人工智能原生公司横空出世，创造出它们能够提供的新业务和新服务。”

在谈到公司在支持人工智能公司前的思考过程时，Teo表示，其投资对象“不仅仅是开发大型语言模型（LLM）”的公司。

他说：“我们也会寻找那些从市场定位、以及在特定细分市场中创造性运用人工智能的方式来看，能够创造价值并颠覆同行的公司。”

“我们会尽量避开那些将被颠覆的公司。因此，这是我们看待科技投资的一种方式，不仅纯粹从技术角度出发，也着眼于整个公司生态。”

除了开发大型语言模型的知名企业外，Temasek对提供硬件和算力的公司也保持着浓厚兴趣。

他补充道：“这是一个相当庞大的产业栈，你可以在其中进行有意义的投资，而且这种方式可能不会那么深地卷入地缘政治争端。”

药物研发领域的巨大革新

Teo表示，除了数码经济和人工智能，医疗保健和长寿等长期趋势在短期内不会改变，这些也是Temasek一直以来并会继续投资的领域。

他以印度为例，指出该国对优质医疗保健的国内需求日益增长。Teo说：“我们已在该领域进行投资，我们投资的一家公司即将进行首次公开募股（IPO）。”

他分享说，Temasek正密切关注药物开发和药物发现领域。鉴于全球对更有效、更优质的药物存在“巨大需求”，他已访问了中国和瑞士的一些公司以加深了解。

他说：“药物发现领域正在发生巨大变革。其中部分是由人工智能驱动的，但同时也得益于在药物作用方式上的新发现。”

Teo谈到他曾访问一家知名的瑞士制药公司，该公司正利用人工智能来辅助药物发现，例如用于疾病识别和药物设计。

他说：“他们拥有长达100年的数据，并正在将其输入系统。出于制药行业的特性，这些数据大多是关于那些失败的试验，即未能最终研发出有效且安全药物的记录。”

“但这些数据非常宝贵，因为它能帮助他们识别哪些药物可能行不通，从而不必在上面浪费金钱、资源和时间。这是一个例子，我们正是寻找这类洞见来投资不同的公司。”

Temasek董事长Teo Chee Hean在采访前与新加坡媒体成员交流。 照片：TEMASEK

海湾冲突的影响

这次采访于周二（6月2日）进行，两天前新加坡刚刚主办了年度香格里拉对话会。该对话会汇集了来自美国、中国等40多个国家的部长级和国防代表。

曾担任国防部长和内政部长的Teo出席了这场年度安全论坛，当前的中东冲突是会上被深入讨论的众多紧迫全球问题之一。

他说：“我们正在看到海湾危机带来的一阶影响，那就是能源。能源价格已经飙升。有些国家能够负担得起这些价格，所以他们仍然可以获得能源。”他补充说，这将对通货膨胀、经济增长和成本产生影响。

他说，二阶影响体现在食品价格等方面，由于化肥价格和其他相关成本的上涨，这会带来次生效应。

“这些因素将在下一阶段影响世界经济。我预计，无论海湾战争的结果如何，其‘尾部效应’都不会在战火平息、霍尔木兹海峡重新开放后立即消失，而是会持续影响我们一段时间。”

Teo表示，尽管Temasek的投资组合公司在中东地区有业务，但其规模并不算大，不过仍具有重要性。

他表示，Temasek认为海湾和中东地区是一个不断增长的区域，因此在那里看到了“持续的前景”。

他说：“他们几十年来所享有的稳定局面受到了干扰。但他们拥有丰富的资源、远大的抱负，以及日益增强的实现这些抱负的能力。”

“我们相信，我们的投资组合公司和直接投资将能够为该地区的发展做出贡献并从中受益。我们正在仔细研究可以在那里采取的行动，并准备在机会出现时随时介入。”