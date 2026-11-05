George Yeo以每股2.97新元增持10万股丰益国际股票，持股总量超过100万股

过去一个月，丰益国际股价下跌超过14%

前部长George Yeo于11月4日以每股2.97新元的价格，从公开市场购入10万股农业综合企业丰益国际 (Wilmar International) 的股票。 照片：ST

[新加坡] 前部长George Yeo购入了10万股丰益国际 (Wilmar International) 的股票，使其在这家农业综合企业巨头的持股增至略高于100万股。

根据新加坡交易所的一份文件，担任丰益国际独立董事的Yeo于11月4日，在公开市场以每股2.97新元的价格购入了这些股票。

在印度尼西亚拥有油棕特许经营权的丰益国际，其股价在过去一个月下跌了超过14%。

10月23日，在对新加坡造成不利影响的跨境烟霾问题日益恶化之际，国家环境局 (环境局) 向多家公司发出通知，丰益国际是被通知的10家新加坡注册公司之一。通知要求提供有关公司关联、在印尼的土地特许权以及防火和灭火措施的文件和信息。

丰益国际首席执行官Kuok Khoon Hong是被政府传召于10月29日参加闭门会议的人士之一，该会议在烟霾法修正案出台前举行，而修正案于11月4日在国会获得通过。

丰益国际于11月2日表示，已接受环境局指定Control Risks Group为评估方，以评估该集团是否与导致新加坡和马来西亚烟霾的印尼火灾有任何牵连或关联。Dentons Rodyk & Davidson则被委任为评估方的法律顾问。

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丰益国际表示，将自费并自愿地聘请这两家公司，并提供有关其运营、企业关系和供应链的相关信息、文件、场所、人员和地点的访问权限。

在11月2日的另一份声明中，该公司还表示，已根据《跨境烟霾污染法》提交了第一批文件和信息，以回应10月23日收到的环境局通知。

公司还在10月31日披露，曾向被环境局点名与印尼火灾引发的烟霾有关的10家公司中的6家出售用于重型设备的化肥和柴油，在2025财年创造了约2250万美元的收入。

Yeo于2024年4月被任命为丰益国际董事会成员。他也曾在嘉里集团 (Kerry group of companies) 担任高管职务。丰益国际和嘉里集团均由马来西亚的郭氏家族 (Kuok family) 控制。海峡时报