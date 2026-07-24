GIC看好人工智能，但警告资本集中是“最大的市场风险”

该公司亦看好用于数据中心的可再生能源及输电基础设施

GIC集团首席投资官Bryan Yeo表示：“全球越来越多的资本正流入人工智能生态系统，而这是一个……高度相关且集中的风险因素。” 照片来源：GIC

【新加坡】新加坡主权财富基金GIC对人工智能带来的战略机遇持乐观态度，但同时警告称，流入该领域的资本规模构成了重大的集中风险。

GIC集团首席投资官Bryan Yeo在周五（7月24日）报告发布前的一场媒体简报会上表示：“全球越来越多的资本正流入人工智能生态系统，而这是一个……高度相关且集中的风险因素。”

他补充道，这是“当前最大的市场风险因素——甚至超过任何国家、行业或领域的风险”。

Bryan Yeo是在回应《商业时报》关于人工智能泡沫风险以及GIC如何管理其风险敞口的问题时发表上述言论的。

自2025年以来，该基金已对人工智能巨头Anthropic进行大举押注，最近一次是在5月份共同领投了其650亿美元的融资。其他著名投资项目包括人工智能驱动的金融运营平台Ramp和数据管理公司Databricks。

Bryan Yeo表示，GIC会评估其对人工智能的总体投资组合风险敞口，判断该水平是过高、过低还是恰到好处。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他指出：“这不仅仅是看表面数字；我们还会深入两到三个层次进行分析——我们所持有的人工智能风险敞口的构成是什么，它们之间的相关性有多高？”

尽管存在风险，GIC依然看好人工智能。Bryan Yeo表示，在过去几年中，GIC已将人工智能视为“真正具有变革性的”力量。

他指出：“自2022年以来，我们已明确表示人工智能是我们会投资的领域之一……从那时起，随着人工智能在现实世界中产生实际影响，我们对该领域的信念更加坚定。”

“现在的问题不再是它能否创造经济价值，而是在哪些领域以及能以多快的速度创造价值。”

GIC在第一季度对近200家北美公司进行的一项调查中发现，超过一半的受访者将人工智能列为三大优先事项之一。在这部分公司中，有五分之一将其列为首要任务。

这些公司还报告称，人工智能在金融、软件开发和客户服务等领域帮助它们降低了成本。

Bryan Yeo预计未来会有更多此类收益，但他指出：“随着人工智能规模化，其生态系统变得愈加复杂，挑选出赢家也变得更加困难。”

他补充说，GIC也意识到“近期的突破并不总是长期赢家的指标”。

采用者将成为下一个主要增长动力

为应对这种复杂性，GIC将人工智能机遇分为三类：赋能者、变现者和采用者。

赋能者为人工智能构建底层基础设施，例如计算硬件层和高速网络。GIC在该领域的投资包括Anthropic和超大规模数据中心运营商Vantage Data Centres。

变现者则开发由人工智能驱动的产品和服务，例如总部位于旧金山的Databricks，GIC在2024年参与了其100亿美元的融资轮。

最后，采用者将人工智能整合到其现有运营中，例如医疗保健技术公司athenahealth。

Bryan Yeo尤其认为，采用者将在未来几年提供“价值创造的下一个主要增长动力”。

他表示：“这些是大型跨国公司（multinational corporations, MNCs），其中一些公司正在积极试验、构建用例并采用人工智能来提高效率和生产力，”并指出人工智能也可以改变制造业产业群的流程。

挑选赢家

为进一步评估每个机会，GIC关注三个因素：公司的“护城河”（即结构性优势）；其管理层；以及它是否具有发展势头——即通过更好的数据和业绩实现滚雪球式增长的早期成功。

Bryan Yeo以Anthropic为例，概述了其如何满足这三个因素。

首先，该公司拥有强大的护城河，这得益于其研发投入所带来的模型质量，以及其“前沿实验室的领导地位”。

在管理层方面，Bryan Yeo表示，GIC非常了解Anthropic的领导者，并相信他们能够发展壮大业务。

GIC还看到Anthropic在构建用例方面展现出良好势头。他表示：“它正在与全球公司密切合作，帮助它们将自身模型的能力整合到各自的业务中。”

当被问及来自中国的开源人工智能模型是否会使该领域商品化时，Bryan Yeo表示，拥有多样化的模型对整个生态系统都有益。

“这将加快人工智能的采用速度，因为随着成本下降，我们将看到更多的应用和用例的建立。所以……市场规模可以……增长得更快。”

能源与资源挑战

Bryan Yeo承认，一个关键制约在于人工智能的资源需求，前沿模型需要“海量的计算、内存、网络和电力”。这些挑战“使得未来的发展道路不再那么平坦，长期前景也变得不那么明朗”。

然而，GIC也看到了为关键基础设施提供资金的新机遇，特别是在可再生能源和能提高电网效率的人工智能相关应用领域。

数据中心——GIC自2018年以来一直在投资该领域——正在创造对现场清洁能源解决方案（也称为“表后”解决方案）的需求。这些方案通常涉及太阳能和电池系统，在电网供电不足时为数据中心的电力需求提供支持。

Bryan Yeo表示：“目前有相当多的‘表后’解决方案正在建设中，我们正在……积极评估并已投资于其中一些机会。”

输电基础设施是另一个重点，投资项目包括欧洲电网运营商TenneT。

去年，GIC和其他机构投资者宣布，他们将向TenneT的德国电网投资高达95亿欧元（108亿美元）。此举旨在将德国北部的可再生能源输送到其南部的工业区。

Bryan Yeo表示：“人工智能与电力供应实际上是紧密相连的，人工智能可以帮助提高电力传输和部署的效率。”

艺术与科学

在密切关注人工智能的同时，GIC也在寻找估值可能正在变得更便宜的“被忽视的”非人工智能行业。

它也在关注各行业人工智能采用不均衡的情况——这可能导致“人工智能领导者与落后者之间的明显分化”。

另一个关注点是人工智能如何颠覆制造业产业群等传统行业，并侵蚀现有参与者的估值。

Bryan Yeo表示，最终，GIC将不得不“持续地对资产进行重新评估和审查——因为技术在不断发展，利润池在不断变化，而且仍有许多未知数”。

在他看来，投资人工智能“是艺术与科学的结合”。