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新加坡政府投资公司 (GIC) 公布20年期年化实际回报率降至3.4%，并推出新投资框架

这家新加坡主权财富基金认为，在地缘政治紧张和人工智能发展的背景下，需要提高投资灵活性

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Fri, Jul 24, 2026 · 05:00 AM
    • 随着全球投资环境的持续变化，GIC更新了其投资框架，并从2026年4月1日开始的本财年生效。
    • 随着全球投资环境的持续变化，GIC更新了其投资框架，并从2026年4月1日开始的本财年生效。 照片：CMG

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 公布，截至2026年3月31日的最新财年，其20年期滚动年化实际回报率为3.4%。

    GIC于周五（7月24日）表示，该回报率（涵盖从2006年4月至2026年3月的20年期间，并已剔除通胀因素）较前一年录得的3.8%下降了0.4个百分点。这是自2019/2020财年以来的最低水平。

    GIC首席执行官 Lim Chow Kiat 表示：“作为我们（保值和提升实际价值）使命的一部分，GIC始终优先考虑投资组合的韧性，我们的业绩表现仍在预期之内。”

    随着全球投资环境的持续变化，该主权财富基金更新了其投资框架，并从2026年4月1日开始的本财年生效。

    GIC预计，修订后的框架将有助于其适应全球投资格局的变化。这一格局正因世界秩序的演变、财政风险的上升以及人工智能的进步而重塑。

    GIC指出，以规则为基础的国际秩序正让位于多极世界，这使得地缘政治成为一种结构性特征，而不再仅仅是偶发性冲击。

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    此外，主要经济体的公共债务也处于历史高位，这压缩了安全边际。

    与此同时，人工智能将继续带来变革，并将在长期内提高生产力。但其进展可能并不均衡，与人工智能相关的投资支出会周期性放缓，而快速的人工智能投资也加大了各行业的颠覆风险。

    Lim表示：“前景充满了高度不确定性，但这也可能创造机遇。之所以不确定，是因为世界经济、政治和技术的基础结构已经发生改变且尚未稳定，因此我们相信，新的框架能让GIC做好定位。”

    新的投资框架

    GIC表示，其新的投资框架使其能够以更高的精细度和灵活性进行投资。

    Lim说：“根据我们的评估，世界已经发生了根本性变化，我们相信我们已经建立起应加以善用的能力。”

    GIC此前的框架由三个部分组成：代表风险偏好的参考组合、包含其核心资产配置的政策组合，以及旨在实现超额回报的主动组合。

    这三者共同构成了GIC的投资组合。从2013年4月1日成立至2026年3月31日，该组合的年化实际回报率为4.2%。

    在同一时期，主动型策略在政策组合的基础上，每年贡献了52个基点的总阿尔法值 (gross alpha)。

    新框架将包含一个战略组合，它会根据资产能带来的回报，将其划分为三大类别，而非传统的六大资产类别。

    GIC的投资组合将被设计为超越战略组合的表现，并继续包含广泛的增值策略。

    这三大资产类别是股票、固定收益和实物资产，分别对应增长、收入和通胀风险敞口。

    在“股票”类别下，GIC将不再受限于公开市场和私募股权的独立配置范围。

    在“固定收益”类别下，GIC可以在不确定的利率环境中调整各类固定收益资产的配置；而“实物资产”类别则允许在各种实体资产类别中进行多元化配置，以增强抗通胀韧性。

    策略与人工智能

    GIC预计，人工智能仍将是一个具有长期价值创造机会的领域。

    集团首席投资官 Bryan Yeo 表示：“人工智能已经到了能对现实世界产生影响的阶段。现在的问题不再是它能否创造经济价值，而是在哪里以及以多快的速度创造价值。”

    同时，Yeo指出，GIC预计在未来三年内向对冲基金追加约300亿美元的资本。

    他指出，在各子类别中，处于“最佳投资点”的是全球宏观策略、量化对冲基金和多策略对冲基金。

    Yeo说：“在未来高度不确定的世界中，这些基金经理能够动态地管理其风险、策略以及投资组合的仓位。”

    他补充说，GIC还将在跨资产领域寻求“有意义的增长”，这类基金的策略横跨传统的股票和债券策略。此外，GIC还将与专注于特定行业的专业管理人合作，他们在特定的利基领域拥有专门的技能。

    他指出，对GIC的整体投资组合而言，向对冲基金投入更多资本的计划也是一项“相当有价值的多元化策略”。

    “与我们在固定收益、股票、房地产基础设施或私募股权等领域的其他策略相比，对冲基金策略为GIC提供了低相关性的阿尔法（alpha）收益。”

    GIC还将继续增加在风险投资和基础设施领域的投资。

    GIC首席经济学家兼总投资组合管理负责人 Prakash Kannan 指出，由于供给侧冲击，通胀和增长正日益分化。

    在这种环境下，与大多数传统投资组合相比，实物资产将能够保持韧性。传统投资组合通常使用债券作为分散风险的工具，因此可能表现不佳。

    他补充说：“我们重点关注那些能够更好地传导通胀的特定资产。”

    GIC也看好气候适应这一主题，该主题涉及帮助资产、企业和社区适应不断升高的气温。

    GIC估计，公共和私募市场中气候适应领域的投资机会，可能从2025年的2万亿美元增长到2050年的9万亿美元，其中约3万亿美元是由全球进一步变暖所驱动的。

    GIC在其报告中指出：“这一潜力中约有60%尚未被开发，因为市场尚未完全反映气候风险和机遇。我们预计，随着企业采取行动防止损失，对气候适应的投资将会增长。”

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