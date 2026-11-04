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全球资产管理公司警告：地缘政治与人工智能集中风险需要新的投资方法

他们表示，宏观经济环境的不确定性正在重塑对多元化投资组合的传统看法。

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Wed, Nov 4, 2026 · 05:20 PM
    • 周三在香港举行的投资峰会上的小组成员（从左至右）为：香港证券及期货事务监察委员会行政总裁 Julia Leung、Lazard Asset Management 首席执行官 Chris Hogbin、Schroders 首席执行官 Richard Oldfield、Allianz Global Investors 首席执行官 Tobias Pross，以及 Robeco 首席执行官 Karin van Baardwijk。
    • 周三在香港举行的投资峰会上的小组成员（从左至右）为：香港证券及期货事务监察委员会行政总裁 Julia Leung、Lazard Asset Management 首席执行官 Chris Hogbin、Schroders 首席执行官 Richard Oldfield、Allianz Global Investors 首席执行官 Tobias Pross，以及 Robeco 首席执行官 Karin van Baardwijk。 图片来源：香港政府新闻处

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【香港】为应对地缘政治紧张局势的新现实，以及在人工智能交易之外实现多元化，一些资产管理公司正开始以全新的视角看待投资。

    Lazard Asset Management 首席执行官 Chris Hogbin 在周三（11月4日）于香港举行的国际金融领袖投资峰会上表示，世界正在进入一个不同的地缘政治格局。

    增加的不确定性意味着，交易从一开始就带有风险溢价。

    过去，风险是在交易结束时以折价的形式体现，但现在必须从一开始就将其计入。

    他表示：“地缘政治正渗透到个别公司的业务能力、竞争格局以及所面临的机遇与风险等方方面面。”

    Hogbin 表示，为适应这一新现实，Lazard 已经改变了其招聘人才的构成，聘请了前军事专业人员、前政治家和政治分析师，以帮助深入分析这些问题并将风险计入定价。

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    Schroders 首席执行官 Richard Oldfield 指出，当前的宏观经济环境也在颠覆对多元化投资组合的传统看法。

    他补充说，地缘政治推高油价，加剧通货膨胀，导致政府增加支出，从而推高了主权债务。这些影响会传导至股市，破坏投资组合的部分多元化效果。

    市场一直表现出韧性，尽管这主要归因于2026年前七个月交易集中在人工智能股票上。

    Oldfield 说：“人们的投资对象并没有真正的差异化。”

    Oldfield 指出，尽管人工智能主导了交易和新闻头条，但美国企业界在人工智能领域之外的盈利依然强劲。然而，由于人工智能对资本的“引力效应”，这些公司的股价并未相应上涨。

    他说：“我们需要有选择性地发掘价值所在，而不是被市场趋势所左右。”

    资产管理公司 Robeco 的首席执行官 Karin van Baardwijk 表示，市场很可能在2027年继续保持韧性。但这种韧性可能分布不均，其中大部分将与科技行业和美国经济有关。

    她说：“我不会将当前情况视为结构性的。我认为这绝对是有条件的，因为容错空间正在缩小。”

    她补充说，股市仍有良好势头，但这种势头集中在大型人工智能股票上。

    Allianz Global Investors 首席执行官 Tobias Pross 表示，当过度杠杆化的公司进行借贷时，市场的裂痕便会出现，导致信用利差扩大。

    为更为脆弱的人工智能基础设施提供资金存在挑战，随着资本支出的增加，投资者应警惕那些低增长、高负债的国家。

    Pross 表示：“我们需要克服一些问题，因为各国央行都非常关注通胀和利率。”

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