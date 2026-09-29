The Business Times
business-time-50

全球市场延长交易时间，韩国在亚洲先行测试

分析师表示，现在判断新的晚间交易时段是否真正带来了新的流动性还为时过早。

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Tue, Sep 29, 2026 · 09:00 AM
    • 新交易时段的构成是分析师对宣布其为新流动性来源持谨慎态度的另一个原因。
    • 新交易时段的构成是分析师对宣布其为新流动性来源持谨慎态度的另一个原因。 图片来源：EPA/YONHAP SOUTH KOREA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【首尔】为顺应全球趋势，韩国近期延长了股票交易时间，此举在最初几周吸引了可观的交易活动。但早期数据显示，目前尚无法确定延长交易日是为市场带来了新的流动性，还是仅仅将常规时段的交易转移了出去。

    分析师告诉《商业时报》（The Business Times），目前判断新的晚间交易时段是否真正带来了新的流动性还为时过早，因为早期活动主要由散户投资者驱动，并且需要更多周的数据才能评估其影响。

    韩国交易所 (KRX) 从9月14日起推出了一个连续的盘后交易时段，时间为韩国标准时间下午4点至晚上8点。此举每天为本地投资者增加了四个小时的交易时间，将KRX的交易日从六个半小时延长至十个半小时。

    此翻译对您是否有帮助？

    SGXHKEXSouth Korea stocks

    TRENDING NOW

    Chee Hong Tat, minister for national development and deputy chairman of MAS, says there will be a new Investment Management Track under ONE Pass.

    MAS allocates S$1.45 billion to five asset managers in third EQDP batch: Chee Hong Tat

    From left: CDL’s group chief financial officer Yiong Yim Ming; group general manager Chia Ngiang Hong; group CEO Sherman Kwek; group chief operating officer Kwek Eik Sheng; and chief investment officer Gerald Yong.

    ‘My grandfather’s legacy’: Sherman Kwek lays out three-year plan for CDL to drive returns

    Robots for various purposes from caregiving to making coffee on display at the Shanghai Humanoid Robot Innovation Incubator.

    ‘How many will survive?’: Bubble fears arise as China’s humanoid robotics face reality check

    CDL group CEO Sherman Kwek says that doing fund management well will ensure greater capital efficiency.

    CDL to hire dedicated CEO for fund management as it steps up push into private funds

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More