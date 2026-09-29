全球市场延长交易时间，韩国在亚洲先行测试

分析师表示，现在判断新的晚间交易时段是否真正带来了新的流动性还为时过早。

新交易时段的构成是分析师对宣布其为新流动性来源持谨慎态度的另一个原因。 图片来源：EPA/YONHAP SOUTH KOREA

【首尔】为顺应全球趋势，韩国近期延长了股票交易时间，此举在最初几周吸引了可观的交易活动。但早期数据显示，目前尚无法确定延长交易日是为市场带来了新的流动性，还是仅仅将常规时段的交易转移了出去。

分析师告诉《商业时报》（The Business Times），目前判断新的晚间交易时段是否真正带来了新的流动性还为时过早，因为早期活动主要由散户投资者驱动，并且需要更多周的数据才能评估其影响。

韩国交易所 (KRX) 从9月14日起推出了一个连续的盘后交易时段，时间为韩国标准时间下午4点至晚上8点。此举每天为本地投资者增加了四个小时的交易时间，将KRX的交易日从六个半小时延长至十个半小时。