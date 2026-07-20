黄金处于十字路口：4000美元的支撑位能否守住？

当前的价格走势表明，黄金已到达一个重要的转折点。

在经历了近期历史上最强劲的上涨行情之一后，黄金在2026年的大部分时间里都在进行一场健康但剧烈的回调。金价已从接近5600美元的创纪录高点回落，目前在4000美元关口附近交投，抹去了第一季度积累的相当一部分涨幅。

尽管这轮下跌动摇了市场的看涨情绪，但当前的价格走势表明，黄金已到达一个在技术面和基本面上都具有重要意义的转折点。

从图表角度来看，4000美元的水平不仅仅是一个整数关口，它代表着投资者密切关注的一个关键心理支撑位。与此同时，本轮回调已触及从2025年末至2026年2月高点整个上涨行情的61.8%斐波那契回撤位。这一水平被技术分析师普遍视为“黄金分割率”，长期趋势常在此处寻获支撑后恢复原有方向。

到目前为止，买家已在这一区域多次出现，表明长期投资者仍将近期的疲软视为回调，而非长期熊市的开始。即使从央行的角度来看，4000美元的关口也是一个具有吸引力的入场点，这些央行在过去几年里一直在积累黄金国库。

然而，仅靠技术水平不太可能决定黄金的下一步主要走势。2026年剩余时间的行情将在很大程度上受到宏观经济发展，特别是通胀预期、货币政策和地缘政治风险之间不断演变的关系所驱动。

美国和伊朗之间关系的再度恶化，使中东地区再次牢牢地回到了投资者的视线中。最新的军事升级重新引发了人们对能源供应和航运路线中断的担忧，尤其是对全球原油出口的关键动脉——霍尔木兹海峡的担忧。

能源价格的任何持续上涨都有直接传导至全球通胀的风险。虽然黄金传统上被视为一种通胀对冲工具，但这种关系很少是直接的。油价上涨最初可以通过增加对避险资产和通胀保护的需求来支撑金价。然而，如果能源价格上涨导致持续性通胀，各国央行可能被迫以更紧缩的货币政策作为回应。这对投资者而言形成了一个重要的平衡之举。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

美国和伊朗之间关系的再度恶化，使中东地区再次牢牢地回到了投资者的视线中。最新的军事升级重新引发了人们对能源供应和航运路线中断的担忧，尤其是对全球原油出口的关键动脉——霍尔木兹海峡的担忧。

能源价格的任何持续上涨都有直接传导至全球通胀的风险。虽然黄金传统上被视为一种通胀对冲工具，但这种关系很少是直接的。油价上涨最初可以通过增加对避险资产和通胀保护的需求来支撑金价。然而，如果能源价格上涨导致持续性通胀，各国央行可能被迫以更紧缩的货币政策作为回应。这对投资者而言形成了一个重要的平衡之举。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

最近的美国通胀数据显示出令人鼓舞的放缓迹象，由于能源价格下跌暂时减轻了压力，总体通胀的降温幅度超出预期。然而，这些数据主要反映了早期停火努力后短暂的平静期，而随着地缘政治紧张局势再次加剧，这些情况后来已经逆转。因此，市场仍不愿断定抗通胀之战已经胜利。

相反，投资者越来越意识到，地缘政治发展几乎可以在一夜之间改变通胀前景。中东局势的进一步升级可能迅速推高油价，增加运输和制造业产业群成本，从而再次将通胀问题置于货币政策讨论的中心。

如果通胀开始重新加速，美国联邦储备局（The US Federal Reserve，简称美联储）可能被迫在更长时间内维持较高的利率，或者在一种可能性较小但讨论日增的情况下，考虑额外加息。

高利率通常会使美元走强，同时增加持有黄金等无息资产的机会成本，为金价创造一个更具挑战性的环境。这就解释了为何黄金未能完全从近期的地缘政治紧张局势中受益。尽管避险需求仍然提供支撑，但对更紧缩货币政策的预期在很大程度上抵消了这些涨幅。

如果4000美元的支撑位最终失守，下一个技术区域位于3500美元至3700美元之间，这与78.6%的斐波那契回撤位和前期的盘整区域相对应。该区域可能会重新吸引长期买盘兴趣，并为价格提供更坚实的结构性基础。

展望未来，黄金在2026年剩余时间的走势，与其说单单取决于技术指标，不如说更多地取决于通胀、美联储政策和地缘政治发展之间的相互作用。

全球紧张局势的降级加上通胀放缓，可能让黄金在企稳后逐步回升。相反，一场旷日持久的冲突若助长通胀，同时促使美联储采取更鹰派的立场，则可能在更强的长期支撑位受到关注之前，延长当前的回调。

就目前而言，4000美元的水平仍然是区分暂时性回调与可能出现的更深度回撤的分界线。市场已多次测试该水平，其最终能否守住，可能不取决于图表，而取决于来自华盛顿、德黑兰或联邦储备局的下一条头条新闻。

作者是 Phillip Nova 的高级市场分析师