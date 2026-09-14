若和平谈判未能使伊朗冲突实现持久的降级，可能会重新激发市场对黄金作为避险资产的需求。 照片：路透社

黄金在一月份延续涨势，一度突破每盎司5500美元，创下历史新高；而在2023年，金价仅在每盎司2000美元左右的水平交易。此轮上涨由重大全球经济事件驱动，使得黄金作为对冲通胀和货币贬值的工具备受青睐。

各国央行也继续增持黄金，以对冲其法定货币国库。2026年初，金价飙升超过20%，达到5500美元。随后，随着Kevin Warsh被提名为新任美联储主席，金价有所回落，因为市场预期他相对鹰派的立场将使央行继续专注于控制通胀。之后，随着美伊战争升级，金价回升至5200美元。

在伊朗战争初步停火后，金价于2026年3月跌至约4200美元，并在随后几个月跌破4000美元。然而，冲突的持续不确定性促使对冲基金寻求黄金作为多元化投资的一种形式。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据也显示，从2026年1月到2026年8月，对冲基金持有的黄金合约未平仓量稳步增加。

美联储的目标是将美国通胀率降至2%的长期目标。然而，由于油价上涨以及伊朗战争导致的供应链中断，通胀率一直维持在3%以上。记录到的最高通胀率是在2026年3月，为4.2%，大约在同一时期，金价再次突破5000美元。

在最近于2026年7月举行的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，美联储决定将利率目标维持在3.5%至3.75%的区间。Warsh表示他打算缩减美联储的资产负债表，债券市场的反应是短期和长期债券收益率之间的差距扩大。市场预测，在即将召开的FOMC会议上加息的可能性为60%。

美国油价也已回升至美伊冲突早期的水平，突破每桶90美元。围绕临时重开霍尔木兹海峡的努力进展，可能会决定由能源价格引发的通胀前景。

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自近期回调以来，金价在4500美元下方交易，并在20日移动平均线附近徘徊。10日移动平均线刚刚触及20日线，并可能向下交叉形成看跌信号。第一个关键支撑位在4330美元，此前买盘在此处涌现，并在一次看跌行情后强势反转，推高了价格。下一个支撑位在3960美元水平，价格曾在此区域盘整了近一个月。随机指标（Stochastic indicator）也显示回调将继续，其%K线已下穿%D线。

最新的CFTC报告显示，对冲基金的黄金多头头寸减少，这表明抛售活动增加，甚至可能是在近期上涨后获利了结。由于随机指标和移动平均线都预示着回调将继续，一旦跌破4330美元水平，金价可能会下探至3960美元左右的下一个支撑位。

如果美国通胀上升，而市场继续预期美联储不会进一步加息，黄金可能会出现看涨情景。地缘政治风险也仍然是一个重要的催化剂。若和平谈判未能使伊朗冲突实现持久的降级，可能会重新激发市场对黄金作为避险资产的需求。

从技术角度看，上一个阻力位为4735美元，此价位出现于2026年5月，当时随机指标也处于超卖区。如果价格走势确认出现朝向4735美元及4845美元水平的看涨势头，买家可能会在4330美元上方做多。