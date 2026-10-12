The Business Times
business-time-50
CHARTPOINT

金价后市何去何从？美元成关键指引

尽管美元走强、收益率高企，但黄金依然表现坚挺

    • 金价在每盎司4100美元附近持续获得买盘支撑，并未延续9月份的跌势。
    • 金价在每盎司4100美元附近持续获得买盘支撑，并未延续9月份的跌势。 图片：彭博社

    Chen Yurui

    Published Mon, Oct 12, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    整个9月，随着美元走强，黄金价格持续承压。但近期的价格走势让我对黄金前景持谨慎看涨态度。

    近期美国数据开始走软。8月份整体个人消费支出（PCE）通胀率同比增长3.4%，低于3.7%的预期值；而9月份非农就业人数仅增加2万9000人，远低于9万人的预期。

    这些数据共同大幅降低了市场对美国联邦储备局（简称美联储）在10月份再次加息的预期。 

    然而，黄金面临的主要不利因素并未消失。市场目前预计美联储在12月再次加息的可能性仍有约80%。同时，美元指数在周四（10月8日）报102.23点左右，接近18个月来的高点。

    10年期美国国债收益率升至5.34%，创下2002年以来的最高水平。 

    这使得黄金的韧性更加引人注目。尽管面临美元走强和收益率异常高企的双重压力，黄金仍在每盎司4100美元的低位区域持续获得买盘支撑，而没有延续9月份的跌势

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    投资资金流向也反映了类似的情况。全球黄金交易所交易基金（ETF）在9月份吸引了100亿美元的资金，使得第三季度的资金流入总额达到创纪录的310亿美元。

    尽管金价下跌，但黄金ETF的总持仓量仍增加了67公吨，达到创纪录的4256公吨。世界黄金协会也指出，对一些投资者而言，收益率上升可能反映的是财政压力，而非经济增长转强。 

    从技术层面来看，现货黄金价格（XAUUSD）在4111美元至4226美元的区间是首个值得关注的区域。如果该支撑位能守住，我预计金价有空间回升至每盎司4334美元至4403美元的水平。

    若金价能持续突破该区域，将进一步巩固其复苏势头，并有望挑战8月份在4648美元至4773美元附近的阻力位。

    即使金价回调并再次测试4046美元至3887美元这一更深层的支撑区域，也未必会推翻看涨观点，因为该区域此前已多次吸引买盘进入。

    然而，一旦金价持续跌破3887美元，整体格局将会改变，届时可能会下探3718美元至3791美元的区域。

    美元的走势或将提供最明确的信号。

    美元指数正在测试102.2至103.4点附近的阻力位。若美元进一步上涨，将继续对金价构成压力，但如果美国国债收益率难以在当前的极端水平上继续大幅攀升，美元的涨势可能会难以为继。

    路透社的一项调查显示，10年期国债收益率可能在年底前回落至5%。 

    目前来看，只要整体支撑结构保持完好，风险平衡仍然倾向于黄金复苏，而非持续性下跌。

    作者是Phillip Nova的策略师

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    GoldTreasury billsUS dollarUS Federal Reserve

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    In an interview with Tech in Asia, Li Hongyi spoke on what the public sector can learn from high-performing private firms.

    Inside Singapore’s government team that kills its own products

    Tan, who leads South-east Asia’s largest bank, said risk repricing is “healthy” as the market wants to make sure that big financial commitments are sustainable. 

    ‘The market has spoken’: DBS CEO Tan Su Shan says market is repricing AI financing risks

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More