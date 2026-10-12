金价后市何去何从？美元成关键指引

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尽管美元走强、收益率高企，但黄金依然表现坚挺

金价在每盎司4100美元附近持续获得买盘支撑，并未延续9月份的跌势。 图片：彭博社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

整个9月，随着美元走强，黄金价格持续承压。但近期的价格走势让我对黄金前景持谨慎看涨态度。

近期美国数据开始走软。8月份整体个人消费支出（PCE）通胀率同比增长3.4%，低于3.7%的预期值；而9月份非农就业人数仅增加2万9000人，远低于9万人的预期。

这些数据共同大幅降低了市场对美国联邦储备局（简称美联储）在10月份再次加息的预期。

然而，黄金面临的主要不利因素并未消失。市场目前预计美联储在12月再次加息的可能性仍有约80%。同时，美元指数在周四（10月8日）报102.23点左右，接近18个月来的高点。

10年期美国国债收益率升至5.34%，创下2002年以来的最高水平。

这使得黄金的韧性更加引人注目。尽管面临美元走强和收益率异常高企的双重压力，黄金仍在每盎司4100美元的低位区域持续获得买盘支撑，而没有延续9月份的跌势。

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投资资金流向也反映了类似的情况。全球黄金交易所交易基金（ETF）在9月份吸引了100亿美元的资金，使得第三季度的资金流入总额达到创纪录的310亿美元。

尽管金价下跌，但黄金ETF的总持仓量仍增加了67公吨，达到创纪录的4256公吨。世界黄金协会也指出，对一些投资者而言，收益率上升可能反映的是财政压力，而非经济增长转强。

从技术层面来看，现货黄金价格（XAUUSD）在4111美元至4226美元的区间是首个值得关注的区域。如果该支撑位能守住，我预计金价有空间回升至每盎司4334美元至4403美元的水平。

若金价能持续突破该区域，将进一步巩固其复苏势头，并有望挑战8月份在4648美元至4773美元附近的阻力位。

即使金价回调并再次测试4046美元至3887美元这一更深层的支撑区域，也未必会推翻看涨观点，因为该区域此前已多次吸引买盘进入。

然而，一旦金价持续跌破3887美元，整体格局将会改变，届时可能会下探3718美元至3791美元的区域。

美元的走势或将提供最明确的信号。

美元指数正在测试102.2至103.4点附近的阻力位。若美元进一步上涨，将继续对金价构成压力，但如果美国国债收益率难以在当前的极端水平上继续大幅攀升，美元的涨势可能会难以为继。

路透社的一项调查显示，10年期国债收益率可能在年底前回落至5%。

目前来看，只要整体支撑结构保持完好，风险平衡仍然倾向于黄金复苏，而非持续性下跌。

作者是Phillip Nova的策略师