Grab公布第二季度盈利2.52亿美元，并上调2026年业绩指引

集团首席执行官Anthony Tan表示，公司该季度的月度交易用户数也达到了创纪录的5400万

【新加坡】Grab公布2026年第二季度盈利2.52亿美元，较2025年同期的3500万美元增长超过六倍。

第二季度营收同比增长22%，从8.19亿美元增至9.97亿美元。该增长得益于外卖、移动出行和金融服务业务的营收增长。

集团首席执行官兼联合创始人Anthony Tan表示，Grab在2026年第二季度的月度交易用户数达到了创纪录的5400万。他指出，Grab各市场的用户渗透率仍处于起步阶段，因为其月度交易用户（MTU）基数在东南亚潜在用户总数中仍占少数。

Tan表示，用户参与度正在加深，日交易用户数的增长速度超过了MTU的增长，而留存率则保持稳定。

他补充说，随着用户使用更多服务，他们的终身价值会随之提升，并持续留存在平台生态中。

Tan说：“这就是为什么我们本季度的增长是由交易量和用户数而非价格驱动的——这是我们能实现的最健康的增长形式。”

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该季度外卖业务营收增长21%，从2025年第二季度的4.39亿美元增至5.31亿美元。这得益于商品交易总额（GMV）和广告业务的增长。

Grab首席运营官Alex Hungate表示，在2026年第二季度，生鲜杂货部门GrabMart的GMV增速是餐饮外卖的17倍，预计其增长将超过整个外卖业务组合。

生鲜杂货业务的渗透率仍处于起步阶段，而用户数增长了42%。GrabMart的用户约占总用户基数的14%。

他补充道：“从长远来看，我们看到一些全球同行的生鲜杂货渗透率达到了30%左右甚至更高，所以这方面显然还有很大的上升空间。”

第二季度移动出行业务营收同比增长12%，从去年同期的2.95亿美元增至3.31亿美元。这主要得益于移动出行业务GMV的增加，以及月度交易用户和交易量的增长。

为应对持续的燃油危机，公司投入了超过700万美元用于支持司机，使得月均活跃司机数量增长了19%，达到历史新高。

第二季度金融服务业务营收同比增长59%，从去年同期的8400万美元增至1.34亿美元。这主要得益于GrabFin和数字银行业务贷款量的增加。2026年第二季度发放的贷款总额增长72%，达到12亿美元。

总贷款组合从2025年第二季度的7.81亿美元增至2026年第二季度的23亿美元，增幅为197%。截至2026年第二季度末，GXS Bank、GXBank和Superbank的总客户存款达到25亿美元。

调整后息税折旧及摊销前利润（Ebitda）从1.09亿美元增至2026年第二季度的1.68亿美元，增幅为54%。这得益于所有业务部门的营收增长和盈利能力提升。

第二季度区域企业成本同比增长13%，从9200万美元增至1.04亿美元，主要原因是云和软件成本的增加。与上一季度相比，由于员工成本和专业费用的降低，区域企业成本减少了1000万美元。

Tan表示，自2025年6月以来，司机和商户的单次人工智能交互成本已下降一半以上。Grab为生态系统中的每一位合作伙伴部署人工智能，并将其视为提高利润的工具，而非成本中心。

他补充说：“在公司内部，我们的工程师与自主编码代理配对已成为标准做法，使新产品的上市时间同比缩短了高达30%。同时，我们的内部人工智能数据分析助手Jarvis每季度为我们的销售团队累计节省约4万小时的工作时间。”

盈利增长主要由3.34亿美元的财务收入增加所驱动。这主要归因于自2026年6月起合并Superbank所确认的3.07亿美元收益，以及确认递延所得税资产所带来的6600万美元收益。但这部分收益被金融资产和负债公允价值损失增加1.83亿美元所部分抵消。

Grab还上调了2026年全年业绩指引，预计2026年营收将在41亿至41.5亿美元之间，增长率为22%至23%。此前，Grab预测的2026年营收为40.4亿至41亿美元，增长率为20%至22%。

2026年调整后Ebitda指引上调至7.2亿至7.4亿美元之间，增长率为44%至48%。此前的指引为7亿至7.2亿美元，增长率为40%至44%。

Grab首席财务官Peter Oey表示，上调2026年业绩指引反映了基础业务的强劲势头，以及对Superbank的合并和对美国金融科技公司Stash的收购。新的预测也考虑了外汇逆风以及燃油津贴等因素。

董事会已批准额外7.5亿美元用于股票回购。自2024年以来，这使Grab的股票回购计划总额达到近18亿美元。

至于Uber可能收购包括外卖平台foodpanda在内的Delivery Hero一事，Tan指出，Uber在出售其股份后的一年内，仍被限制在Grab的核心市场进行竞争。

他补充说：“尽管如此，我们的市场一直都充满竞争……我们的竞争优势源于难以被颠覆的结构性优势。”