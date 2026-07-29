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Grab将在第四季度商业发布前 在榜鹅推出按需自动驾驶汽车服务

该试点项目将在未来几个月内向试乘者开放，之后再向公众开放

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Deon Loke

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Published Wed, Jul 29, 2026 · 06:00 PM
    • 根据新的试点项目，乘客将能够按需预订专用的自动驾驶汽车，在指定的接送点之间直接通行。
    • 根据新的试点项目，乘客将能够按需预订专用的自动驾驶汽车，在指定的接送点之间直接通行。 照片来源：GRAB

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    [新加坡] Grab集团于周三（7月29日）宣布，将在榜鹅推出一项按需自动驾驶汽车（AV）试点服务。

    根据这项新的试点计划，乘客将能够按需预订专用的自动驾驶汽车，在指定的接送点之间直接通行，取代了之前使用的固定路线班车模式

    该服务旨在加强住宅区与关键设施之间的连接，包括诊所、市场、学校以及像榜鹅海岸地铁站这样的综合公共交通枢纽。

    Grab表示，经与陆路交通管理局和当地社区利益相关者协商后，今年将在榜鹅逐步增加更多的接送点。

    该试点项目将在未来几个月内向部分试乘者开放，并于2026年第四季度向公众推广，届时将引入商业收费。在此期间，Grab现有的固定路线班车服务（1号和3号线）将继续免费运营。

    Grab总裁兼首席运营官 Alex Hungate 表示：“为响应社区反馈，下一阶段我们将通过按需、直达的路线提供更大的灵活性。”

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    “这也标志着Grab混合出行策略的下一步，即自动驾驶汽车将补充我们的核心司机社群，为公众扩展出行选择。”

    Hungate 补充说，该集团的目标是“到2030年，与车队合作伙伴在东南亚共同部署数千辆自动驾驶汽车。”

    Grab在榜鹅的自动驾驶出行业务始于2025年，是与总部位于广州的自动驾驶汽车公司文远知行（WeRide）的合伙业务。

    经过测试后，该集团于2026年1月为社区领袖和居民推出了社区试乘活动，随后在4月向更广泛的公众开放运营。

    迄今为止，该班车服务已为超过9000名独立乘客提供服务，其自动驾驶车队在本地道路上已累计行驶了约9万公里的自动驾驶里程。

    为支持车队扩张，Grab已在榜鹅建立了一个专门的自动驾驶汽车车库，并计划在年内为其本地车队增加更多自动驾驶汽车。

    新加坡一直在测试自动驾驶汽车，并就相关技术法规征集公众意见，以期在未来几年内实现全面商业化运营

    目前，有两个自动驾驶汽车项目正在榜鹅进行测试

    除了Grab和文远知行（WeRide）的合伙业务外，康福德高（ComfortDelGro）也与中国自动驾驶技术公司小马智行（Pony.ai）合作，并同样在榜鹅向公众免费开放其自动驾驶班车服务。

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