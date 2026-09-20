Grab收购Atome预示独立先买后付平台需更广泛的生态系统布局

先买后付业者需要更低的资本成本和数据渠道，以改善其信贷审批

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] Grab以15亿美元收购先买后付 (BNPL) 平台Atome Financial 60%的股份，此举可能预示着独立的数字金融服务需要更广泛的生态系统布局。

该行业最初旨在为信用记录不足的人群提供短期融资，并在印度尼西亚和菲律宾等新兴市场广受欢迎。

在这些市场，先买后付平台向客户的欠款收取利息，同时也向提供该服务的商家收取费用。

PwC Singapore金融科技主管Wong Wanyi表示：“（先买后付服务）对于新兴市场中那些无法轻易获得信用卡和现金贷款等传统产品的无银行账户人群尤其具有吸引力。”

印度尼西亚的Kredivo和Akaluku，以及菲律宾的Billease等公司，已从提供先买后付服务发展到向那些难以从传统银行获得贷款的客户提供现金贷款。

然而，在2023年，监管机构开始收紧对先买后付平台可收取的日利率。印度尼西亚金融服务监管机构规定，2024年的最高日利率上限为0.3%，2025年为0.2%，2026年及以后为0.1%。

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这些规定，加上高利率环境和获客成本的上升，给先买后付公司带来了压力。

Deloitte Southeast Asia金融服务行业主管Mohit Mehrotra表示：“根据我们的观察，在过去十年里，东南亚市场约有20%的先买后付服务提供商处境艰难。”

这一影响在新加坡感受尤为明显。在新加坡，像Hoolah这样的平台被返现平台ShopBack收购后最终关闭，而Zip等澳大利亚平台也退出了市场。

KPMG新加坡金融服务主管Anton Ruddenklau表示，在新加坡这样信贷渠道便利的市场，先买后付平台很难占据主导地位。

他补充道：“这个产品很有趣，但对新加坡消费者来说吸引力不足。”

规模庞大，不容忽视

Research and Markets的一份报告显示，亚太地区的先买后付市场规模预计到2030年将达到3586亿美元。印度尼西亚、马来西亚和泰国等东南亚主要市场已实现显著增长。

先买后付平台要想蓬勃发展，就需要更低的资本成本和数据渠道，以改善其信贷审批。

PwC的Wong指出，向服务不足的客户扩大业务范围可能会带来更大的信贷风险，如果审批和还款控制措施跟不上，可能会导致更高的违约率。

她补充道：“因此，服务提供商面临的挑战并非普惠金融本身，而是在扩大用户群的同时，如何适当地管理风险并维持盈利能力——这是一个微妙的平衡。”

Deloitte的Mehrotra指出，要准确地为客户进行信贷审批，需要更多的数据。

此外，还需要一个超越实体店的更广泛分销网络，而实体店正是先买后付平台在繁荣时期所关注的重点。

咨询公司Momentum Works的创始人Li Jianggan表示，该地区的消费信贷机会依然巨大。

“正在改变的是信贷服务的位置。它正日益嵌入大型消费和商业平台，或已与用户建立分销和交易关系的主要支付和钱包生态系统中。”

他补充道，成为生态系统的一部分，正是Grab为Atome Financial提供的机会。这笔交易也表明，独立的先买后付模式越来越难以大规模地持续发展。

尽管Atome Financial已经通过从多家银行获得多项融资安排来巩固其资产负债表，但这一步仍然是必要的。其中包括今年1月由HSBC牵头的一笔增至3.45亿美元的银团贷款，以及2025年9月从菲律宾Maya Bank获得的4800万美元贷款。

该平台的财务状况一直表现良好。其报告称，2025年营收增长80%，达到4.7亿美元。2025年的营业收入达到3.6亿美元，较2024年的2.36亿美元增长52%。

该平台2025年处理的商品交易总额超过40亿美元，较2024年的20亿美元增长60%。

更大的平台，更广的覆盖

这笔交易对Grab和Atome Financial来说是互利共赢的。Grab历来将其贷款业务集中于平台上的司机和商家，在其1.38亿年度交易用户中，只有1%的人从其平台获得贷款。

Smartkarma旗下私募市场研究机构pvtIQ的高级分析师Ben Lim表示，Atome将凭借其成熟的产品、信贷审批能力和区域商户网络，填补Grab在消费金融领域的空白。

他补充道：“Grab为（Atome Financial）贡献了一个庞大的消费者生态系统和丰富的交易数据。”

这正是先买后付平台所需要的两大优势。

Lim表示，与专注于印度尼西亚市场的Kredivo和Akulaku相比，Atome Financial因其广泛的东南亚业务版图而与众不同。

其对批发贷款的依赖，也使其与有生态系统支持的平台相比处于劣势，后者可以通过其母公司旗下的数字银行存款获得更便宜的资本。

例如，SPayLater是由Sea旗下金融服务部门Monee运营的先买后付服务，它可以利用其在新加坡、印度尼西亚和菲律宾的MariBank。

Lim说：“加入Grab可以帮助Atome解决这两个制约因素，使其能够接触到更庞大的用户群、额外的数据以及Grab金融服务生态系统的更广泛资源。”

Momentum Works的Li指出，在东南亚的先买后付领域，独立平台最终可能不一定会被收购，但这项服务正日益成为更广泛的消费信贷业务中的一个产品。

如今，消费信贷也日益集中于大型平台，例如电子商务平台，或该地区的大型支付和钱包生态系统。

他补充道：“因此，独立平台需要与用户建立更广泛的金融关系，确保自己拥有持久的分销渠道，或者成为更大生态系统的一部分。”