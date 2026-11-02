受估值走弱及脱售亏损影响，大东方第三季度利润下跌72%至1.029亿新元

该集团表示，中短期投资前景预计将持续充满挑战

截至9月30日的九个月内，净利润从去年同期的9.657亿新元下降1%至9.524亿新元。 图片来源：海峡时报

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【新加坡讯】保险公司 大东方 (Great Eastern) 周一（11月2日）公布，截至9月30日的第三季度净利润为1.029亿新元，较去年同期的3.72亿新元下降72%。

该集团在其第三季度业务更新中表示，利润下滑主要是由于“金融市场波动对投资估值产生的负面影响，以及将集团子公司 Great Eastern Life Indonesia (Geli) 的部分股权脱售给 OCBC Indonesia 所产生的一次性亏损”所致。

然而，大东方首席执行官 Greg Hingston 表示，尽管财报盈利疲软，但这“并未改变其基本业务的稳健基础”，因为集团的“核心保险业务保持韧性并持续增长”。

为遵循当地的监管条例，Geli 的交易于9月1日完成，此后大东方不再控股该子公司。该交易导致了5710万新元的处置亏损，但这笔亏损大部分被其他综合收益中5260万新元的重分类收益所抵消。

因此，大东方补充说，尽管该交易降低了报告的净利润，但其对集团总综合收益的整体影响“基本持平”。

新业务增长

在该季度中，集团的新业务内含价值同比增长14%，从1.822亿新元增至2.082亿新元。

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Greg Hingston 表示，今年前九个月，新业务内含价值增长了23%，“继续超过销售增长”，并补充说集团的“基础业务持续表现良好”。

新业务内含价值的增长得益于集团所称的“更为有利和多元化的产品组合”。

该保险公司指出，第三季度的加权新销售总额下降3%至3.624亿新元，去年同期为3.731亿新元，反映出“有所放缓”。

在马来西亚，2026年第三季度的加权新销售总额从去年同期的1.133亿新元微升至1.17亿新元。在新加坡，该数据同比从2.519亿新元降至2.381亿新元。

截至9月30日的九个月内，加权新销售总额同比增长9%，其中新加坡是增长的主要贡献者。尽管市场环境较为疲软，马来西亚也实现了增长。

截至9月30日的九个月内，净利润从去年同期的9.657亿新元下降1%至9.524亿新元。

大东方表示，强劲的核心保险利润缓冲了利润的轻微下滑，这部分利润帮助抵消了因金融市场波动导致的投资利润疲软以及部分脱售 Geli 所带来的亏损。

该集团指出，在地缘政治不确定性和通胀压力下，中短期投资前景预计将持续充满挑战。

大东方的股价周五收于19.11新元，下跌1.2%，即0.23新元。