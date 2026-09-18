从海底捞到Oriental Kopi：亚洲部分热门餐饮企业2026年表现如何

餐饮集团一直面临着日益激烈的竞争、成本通胀等多重挑战

《商业时报》盘点了该领域的五大知名企业——包括新加坡本土龙头企业和大型区域运营商。 图片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】多年来，在粘性通胀、激烈竞争和消费者支出谨慎的背景下，亚太地区的餐饮集团一直面临着不断变化的行业格局。

本文概述了五家主要的餐饮和饮料公司——包括新加坡本土龙头企业和大型区域运营商——的上市后发展轨迹，并分析了分析师对其最新业绩的看法。

海底捞

尽管食客体验到的是一个无缝的火锅生态系统，但海底捞实际上通过两个独立上市的企业实体进行运营。

海底捞国际于2018年9月在香港交易所主板上市，负责管理大中华区的所有餐厅业务。

2022年12月，该公司通过实物分派的方式完成了对特海国际（Super Hi International）的分拆，后者持有并管理大中华区以外的所有国际门店。特海国际随后于2024年5月完成了在纳斯达克的双重上市。

海底捞国际于2018年9月在香港交易所主板上市。 图片：《商业时报》资料图

截至周一（9月14日），海底捞国际的市值年初至今已下跌30.9%，而特海国际则下跌了29.3%。

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根据2026年上半年财务报告，专注于大中华区的海底捞收入同比增长7.9%至223亿元人民币（33亿美元），而净利润微增0.5%至18亿元人民币。

营收增长的主要驱动力是海底捞的外卖业务，该业务收入同比增长121.2%，达到20.5亿元人民币，目前占集团总收入的9.2%。外卖业务的增长得益于盖饭外卖等单人餐品销量的增加。

为推动产品多元化而于2024年启动的“石榴计划”下的多品牌餐厅概念收入也同比增长113.1%，达到12.7亿元人民币。

与此同时，其国际业务分公司特海国际公布了2026年第二季度的运营收益，收入同比增长10%，达到2.188亿美元。

营业利润增长超过一倍（增幅118.9%），达到810万美元；翻台率从2025年第二季度的3.8次/天提高至3.9次/天。

然而，特海国际该季度录得190万美元的净亏损（去年同期为盈利1640万美元），主要受当地货币兑美元贬值造成的2060万美元净汇兑损失的严重拖累。

在过去五年中，海底捞在疫情后进行了大规模重组，导致数百家表现不佳的门店关闭。

分析师表示，目前海底捞主品牌预计将保持稳步扩张，而子品牌也将很快进入复制阶段。

大华继显的分析师在8月27日表示：“展望未来，海底捞品牌今年将保持中个位数的稳定开店速度，而新品牌、小火锅和寿司将进入复制阶段。预计外卖业务在2026年下半年将保持高双位数的快速增长，但其盈利能力低于堂食。”

Oriental Kopi

于2020年在柔佛再也起家的Oriental Kopi，于2025年在马来西亚交易所的创业板（ACE Market）完成了备受瞩目的首次公开募股。

以招牌蛋挞、传统白咖啡和南洋风味主食而闻名的Oriental Kopi，在截至2026年6月30日的第三季度录得营收增长。季度收入同比增长34.2%，达到1.566亿林吉特（3850万美元），这得益于其快速的门店扩张以及在人流量大的商场门店的高翻台率。

Oriental Kopi的创业之路始于2020年这家位于柔佛再也的门店。 图片：ORIENTAL KOPI

然而，该季度的业绩弱于预期，导致分析师下调了对该股的前景展望。

由于销售成本增加以及第三季度采用了更高的实际税率，季度净利润同比下降5.3%至1700万林吉特。

年初至今，Oriental Kopi的市值已下跌近36%。投资者和分析师对业绩感到失望，其利润率因激进扩张而持续收缩。

然而，分析师的看法仍然不一。RHB表示，预计“销售增长将保持健康，但随着门店基数的扩大，增长将更为平缓，因为新店可能需要时间才能达到最佳生产力”。

Oriental Kopi计划进一步扩大其国际业务。今年8月，它通过一家战略合资企业将业务扩展到印度尼西亚。

百胜中国

百胜中国从母公司Yum! Brands分拆出来，于2016年11月在纽约证券交易所独立上市，随后于2020年9月在香港交易所完成了第二双重主要上市。

该集团的餐饮组合以肯德基（KFC）为核心，后者作为核心利润中心，运营着近13800家门店。

2026年8月，在经营必胜客（Pizza Hut）品牌36年后，百胜中国以12亿美元的现金对价，从Yum! Brands手中全资收购了该品牌在中国大陆的业务。

百胜中国运营着近13800家肯德基门店。 图片：《商业时报》资料图

百胜中国和分析师均预计，节省的授权费将有助于利润率扩张，使必胜客的餐厅利润率接近肯德基的水平。

2026年第二季度，百胜中国稳健的财务业绩符合市场积极预期。

季度总收入同比增长13%，达到31亿美元（剔除汇率影响后增长6%）。

营业利润同比增长14%，达到3.48亿美元，创下第二季度历史新高。

系统销售额同比增长6%，主要得益于肯德基销售额增长7%和必胜客销售额增长6%；同店销售额转为正增长，增幅为1%。

门店扩张创下第二季度记录，三个月内净增560家门店，同比增长67%，使中国大陆的门店总数达到19297家。这其中包括Taco Bell和Lavazza等其他新兴品牌。

银河-联昌国际的分析师在7月31日发布第二季度业绩后表示：“我们预计，持续的新店开张和利润率改善将推动2026-2028财年的净利润增长。由于节省了授权费，我们预计收购必胜客中国大陆品牌将在2026财年小幅提升每股收益，并在2027财年实现中个位数的增长。”

日本食品控股 (Japan Foods)

日本食品控股（Japan Foods）公布，在截至2026年3月31日的12个月里，净亏损从上一财年的790万新元收窄至670万新元。

这家日本餐饮专家于2009年2月在新加坡交易所（SGX）凯利板上市，旗下拥有味千拉面（Ajisen Ramen）和面屋武藏（Menya Musashi）等知名品牌。

日本食品控股在新加坡经营味千拉面和面屋武藏餐厅。 图片：《商业时报》资料图

过去五年，由于来自本地和外国运营商的竞争日益激烈、持续的成本通胀以及新加坡非必需消费品支出疲软，其市值已下跌近74%。

然而，该集团在其2026财年报告中表示，其利润复苏战略已开始“初见成效”。

日本食品控股系统性地关闭了表现不佳的门店，将其在新加坡的自营餐厅网络从2025财年的78家减少到2026财年的58家，同时大力转向如Tokyo Shokudo等清真认证餐饮概念，以扩大其潜在市场总额。

随着网络规模的缩小，以及剩余餐厅的销售额下降，2026财年的总收入同比下降16.7%，至6960万新元。

由于清真业务一直是该集团的主要增长引擎，日本食品控股表示，计划继续投资并有选择地发展这一业务板块。

同乐集团 (Tung Lok Group)

同乐集团（Tung Lok Group）于2001年3月在新交所凯利板上市，是新加坡一家历史悠久的中餐运营商。

该集团成立于1980年，在新加坡、中国、印度尼西亚、越南和菲律宾管理着超过35家餐厅，旗下拥有同乐经典（TungLok Signatures）、同乐海鲜（TungLok Seafood）和Dancing Crab等知名品牌。

同乐轩的一间私人包房。 图片：同乐集团

在截至2026年3月31日的整个财年中，同乐集团报告的收入为7960万新元，较2025财年的8210万新元同比下降3.1%。这主要归因于现有门店收入下降、两家门店关闭以及月饼销售额减少。

尽管面临营收压力，严格的运营管理帮助其将2026财年的净亏损从2025财年的180万新元收窄至170万新元。

同乐集团的股价年初至今保持平稳。