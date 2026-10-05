The Business Times
business-time-50

新加坡银行公会：本地私人银行行业组织近半数新开账户在一个月内完成

通过部署人工智能和数字工具进行客户引导，并精简冗余流程，从而实现这一目标。

Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Mon, Oct 5, 2026 · 07:55 PM
    • 新加坡银行公会表示，自2025年底以来，私人银行行业组织的大多数成员银行都缩短了开户时间。
    • 新加坡银行公会表示，自2025年底以来，私人银行行业组织的大多数成员银行都缩短了开户时间。 照片：ST

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】新加坡银行公会 (ABS) 表示，在整个行业努力缩短开户时间的背景下，私人银行行业组织 (PBIG) 成员银行近半数的新开账户在一个月内完成。

    新加坡银行公会在周一（10月5日）的声明中表示，这些在2026年6月至8月间完成的开户，是PBIG实现其在2026年底前将开户时间中位数缩短至一个月内目标的一部分。

    新加坡金融管理局 (金管局) 助理局长（发展与国际）兼PBIG联合主席Gillian Tan说：“在缩短开户时间方面取得的进展，有力地表明了该行业致力于满足客户需求，并加强新加坡作为值得信赖且高效的财富管理中心的竞争力。”

    观察人士此前指出，私人银行的客户引导时间是一个痛点，整个流程需要三到十二个月，对于复杂案例尤其如此。

    新加坡银行公会补充说，金管局和PBIG在2025年中成立了一个开户工作组以解决这一问题，并且自2025年底以来，大多数成员银行已经缩短了开户时间

    该公会 指出，成员银行已在客户引导流程中部署人工智能和数字工具，对财富来源尽职调查采取了更与风险相称的方法，并精简了冗余流程。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    今年5月，PBIG制定并发布了一套流程改进建议，以应对银行在客户引导流程中面临的常见挑战。

    今年9月，该组织举办了关于与风险相称方法的行业大师班。

    Citi新加坡区主管兼开户工作组联合主席Lee Lung-Nien指出，该工作组已建立一个实用框架，以同时利用科技和采纳与风险相称的标准。

    他说：“这一成就巩固了新加坡在效率和信任方面的双重优势，进一步凸显了其作为全球财富管理中心的地位。”

    星展银行 (DBS) 集团执行官兼消费银行与财富管理部主管、PBIG联合主席Shee Tse Koon补充说，在PBIG继续朝着其目标努力的同时，仍会将风险管理标准与客户体验放在同等重要的位置。

    Shee说：“信任是我们共同建立的，我们将为此不懈努力。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Private bankingMonetary Authority of SingaporeCompliance

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    PSD’s review followed claims in a working paper that civil servants had disproportionately bought properties near planned but unannounced MRT stations.

    8 public officers referred to police over property buys near unannounced MRT stations: Chan Chun Sing

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Among retrenched PMETs who have found work again, about six in 10 earn more than before their retrenchment at both the 12 and 24-month marks.

    Retrenched PMETs who return on lower pay see median 25% wage cut

    Hao Mart was evicted by department store operator OG on alleged rental arrears and breaches of the lease agreement, less than two years into the lease.

    Hao Mart owner resisting OG’s mortgage foreclosure on his Tanglin GCB

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More