新加坡银行公会：本地私人银行行业组织近半数新开账户在一个月内完成

通过部署人工智能和数字工具进行客户引导，并精简冗余流程，从而实现这一目标。

新加坡银行公会表示，自2025年底以来，私人银行行业组织的大多数成员银行都缩短了开户时间。 照片：ST

【新加坡】新加坡银行公会 (ABS) 表示，在整个行业努力缩短开户时间的背景下，私人银行行业组织 (PBIG) 成员银行近半数的新开账户在一个月内完成。

新加坡银行公会在周一（10月5日）的声明中表示，这些在2026年6月至8月间完成的开户，是PBIG实现其在2026年底前将开户时间中位数缩短至一个月内目标的一部分。

新加坡金融管理局 (金管局) 助理局长（发展与国际）兼PBIG联合主席Gillian Tan说：“在缩短开户时间方面取得的进展，有力地表明了该行业致力于满足客户需求，并加强新加坡作为值得信赖且高效的财富管理中心的竞争力。”

观察人士此前指出，私人银行的客户引导时间是一个痛点，整个流程需要三到十二个月，对于复杂案例尤其如此。

新加坡银行公会补充说，金管局和PBIG在2025年中成立了一个开户工作组以解决这一问题，并且自2025年底以来，大多数成员银行已经缩短了开户时间。

该公会 指出，成员银行已在客户引导流程中部署人工智能和数字工具，对财富来源尽职调查采取了更与风险相称的方法，并精简了冗余流程。

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今年5月，PBIG制定并发布了一套流程改进建议，以应对银行在客户引导流程中面临的常见挑战。

今年9月，该组织举办了关于与风险相称方法的行业大师班。

Citi新加坡区主管兼开户工作组联合主席Lee Lung-Nien指出，该工作组已建立一个实用框架，以同时利用科技和采纳与风险相称的标准。

他说：“这一成就巩固了新加坡在效率和信任方面的双重优势，进一步凸显了其作为全球财富管理中心的地位。”

星展银行 (DBS) 集团执行官兼消费银行与财富管理部主管、PBIG联合主席Shee Tse Koon补充说，在PBIG继续朝着其目标努力的同时，仍会将风险管理标准与客户体验放在同等重要的位置。

Shee说：“信任是我们共同建立的，我们将为此不懈努力。”