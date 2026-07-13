长期下跌后，恒生指数尝试反弹

自2026年1月下旬以来，恒生指数经历了持续的下跌趋势，这反映出在经济增长动力放缓和企业盈利预期谨慎的背景下，投资者对香港和中国内地股市的情绪疲软。 图片来源：BLOOMBERG

恒生指数（HSI）在经历长期表现不佳后，于2026年下半年初步显现企稳迹象。尽管美国主要股指在2025年和2026年期间持续创下历史新高，但恒指在去年下半年大部分时间里呈横盘整理态势，并于2026年1月下旬在接近28,000点水平见顶。此后，该指数经历了持续的下跌趋势，反映出在经济增长动力放缓和企业盈利预期谨慎的背景下，投资者对香港和中国内地股市的情绪疲软。

2026年第一季度尤为艰难。在接近28,000点水平后，恒指大幅下跌至24,100点左右，抹去了前一年的大部分涨幅。尽管第二季度初全球风险情绪的改善支撑了温和反弹，但复苏是短暂的。从5月到6月下旬，抛售压力加剧，再次压低了指数。

从技术角度看，与其他主要全球指数相比，恒指继续呈现出较弱的结构。自2026年5月以来，该指数一直低于其主要简单移动平均线（Simple Moving Average, SMA）水平，反映出持续的下行动能。技术上的弱势在4月份首次出现，当时50日SMA下穿100日SMA，预示着中期趋势的恶化。6月份，100日SMA下穿200日SMA，确认了更长期的看跌格局，这进一步强化了看跌前景。这些连续的看跌移动平均线交叉表明，在今年上半年的大部分时间里，卖方一直占据主导地位。

然而，最近的技术状况显示出改善的迹象。7月的反弹已将恒指推回至23.6%斐波那契回撤位（接近23,825点）之上，并将该区域确立为第一个重要支撑区。只要指数保持在该区域之上，近期的复苏就可能继续发展。若跌破该区域，下一个主要支撑位是6月份的低点，约在22,518点。

上行方面，接近24,633点的38.2%斐波那契回撤位是当前反弹的第一个重要阻力。若能决定性地突破该水平，将表明市场情绪正在改善，并增加出现更广泛复苏的可能性。这样的走势也将使指数开始测试其下降的移动平均线，这些均线在近几个月一直充当动态阻力。

在斐波那契阻力位之上，一个更关键的技术障碍位于25,150点至25,300点之间。该区域在5月份的抛售前曾是重要的支撑区，此后已转变为一个重要的阻力区。成功突破该区域将代表市场结构的重大转变，预示着长期下跌趋势开始逆转。

尽管如此，主要移动平均线的看跌排列表明，复苏仍处于早期阶段，需要持续的买盘兴趣，更广泛的趋势才能转为积极。

总而言之，恒指在经历了艰难的2026年上半年后正试图复苏。初步支撑位看在23,825点，如果抛售压力重现，下一个支撑位是6月份的低点22,518点附近。上行方面，突破24,633点将强化复苏前景，并为测试25,150点至25,300点的重要阻力区铺平道路。在这些阻力位被克服之前，恒指可能仍处于长期修正趋势中的一个更广泛的复苏阶段。

本文作者是 Phillip Securities 的交易与投资者教育经理