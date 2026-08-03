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黄金熊市是否已走到尽头？

只要3960美元的支撑区守住，看涨趋势就将保持不变

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    • 整个7月份，金价在3959美元至4200美元之间进入盘整区间，并以4000美元的支撑位为锚点。
    • 整个7月份，金价在3959美元至4200美元之间进入盘整区间，并以4000美元的支撑位为锚点。 图片来源：路透社

    Lim Jun Kit

    Published Mon, Aug 3, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    自1月29日创下近每盎司5600美元的历史新高以来，黄金价格已大幅回落。截至7月30日，金价已从该峰值下跌约28%，交易价格在每盎司4040美元左右，并在备受关注的4000美元心理支撑位找到底部。

    整个7月份，金价在3959美元至4200美元之间进入盘整区间，并以4000美元的支撑位为锚点。从表面上看，技术面依然看跌，价格仍低于20日、50日和200日指数移动平均线（EMA）。但仔细观察图表可以发现，卖压可能已是强弩之末，有两个信号预示着趋势可能逆转。

    第一个信号是趋势线突破。自3月份以来，金价形成了一系列更低的高点，连接成一条明确的下降趋势线。7月22日，价格果断突破了这一阻力位，此后该阻力位转变为动态支撑位，这是趋势转变的典型早期信号。

    第二个信号是动量背离。相对强弱指数（RSI）最广为人知的功能是在70和30水平标记超买和超卖状况，但其更强大的用途在于发现背离现象。自6月以来，黄金出现了看涨背离：尽管价格创出更低的低点和更低的高点，但RSI却在形成更高的低点和更高的高点，这表明尽管价格持续下跌，但抛售势头正在减弱。

    展望未来，4200美元是直接阻力位，下一个目标是4400美元。交易员还应关注关键的日线EMA（20日、50日、100日和200日），这些均线在上升趋势中往往充当动态阻力位。若20日EMA上穿50日EMA，将进一步增强看涨的理由。

    只要3960美元的支撑区守住，看涨趋势就将保持不变。然而，如果金价果断跌破这一水平，下一个主要支撑位可能会低至3450美元，这是一个历史阻力区，金价曾在2025年8月强势突破该区域，此后未再回探。

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    本文作者是Phillip Nova的高级策略师

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