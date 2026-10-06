Lombard Odier：私募市场基金流动呈“羊群效应”，亚洲市场提供多元化选择

今年的赎回激增，反映了早前投资者“涌入”该资产类别的热潮

Lombard Odier私募资产全球主管Daniel Matson表示，亚洲实际上是多个不同市场的集合，这些市场之间表现出较低的相关性。 照片：EPA

【新加坡】Lombard Odier私募资产全球主管Daniel Matson表示，今年开放式私募信贷基金的赎回请求激增，反映了高净值投资者中的“羊群效应”，而非其基础投资组合出现普遍疲软。

由于投资者寻求从直接贷款中撤出资金，几家主要基金今年已触及季度赎回上限。尽管赎回请求仍处于高位，但在2026年第三季度已基本缓解。

Matson在接受《商业时报》采访时表示，过去几年个人投资者一直在“涌入”该资产类别，而随后争相退出的行为也反映了类似的心态。

Matson指出：“（我们）必须明确区分募资……和（基础）投资组合。我们毫无疑问地看到，在募资方面存在羊群效应，个人投资者在过去五年里确实投入了大量资金。”

他将此部分归因于投资者买入这些资产以“填补”其投资组合中的空缺。

他解释说，近年来市场环境良好，导致了高杠杆、乐观情绪和大量募资——这些情况可能“为未来的问题埋下伏笔”。

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亚洲市场提供多元化选择

然而，Matson观察到，私募资产的基础投资组合一直保持相当稳定。“这更多是关于募资的故事……而不是投资组合本身的故事。我看到市场有一些波动，但我不认为存在巨大的问题。”

在此背景下，无论是跨行业还是跨地域的多元化投资，都已变得日益重要。

Matson表示，亚洲在实现地域多元化方面尤其有用，因为其各具特色的区域市场之间表现出低相关性。“亚洲实际上是多个不同市场的集合，因为印度市场与中国、日本、东南亚和（南）韩国市场的情况并无太大关联。”

因此，投资者不应将亚洲视为单一的投资风险敞口，因为其各个市场的机遇和风险各不相同。

Matson还强调，非流动性是私募资产的一个关键特征而非弱点，因为无论投资者是通过封闭式基金还是开放式基金进行投资，都需要时间来实现其价值。

今年软件行业的疲软也凸显了多元化的必要性。由于软件即服务（SaaS）股票被大规模抛售，这一现象有时被称为“SaaSpocalypse”。据分析师称，软件行业约占美国直接贷款的20%至30%。

Matson补充说，此类事件最终归结于投资组合的构建和风险管理。

“我认为我们都必须明白，软件是私募资产的重要组成部分。这很好，但你的投资组合中也需要有其他东西。”

他表示，最终的业绩表现将取决于能否在各个行业中区分出赢家和输家，以及现有企业和挑战者。

好公司未必是好交易

同样的选择性也适用于估值。Matson指出，一家好公司并不自动等同于一笔好投资，因为优质资产也可能被高估。Matson指出：“区分一家好公司和一笔好交易非常重要。”他补充说，一家好公司也可能是一笔糟糕的收购，这取决于投资者支付的价格。如果价格因市场炒作而被抬高，这一点就尤为重要。

在人工智能的机遇方面，Lombard Odier专注于私募资产中的“下一代”基础设施，例如数据中心。 照片：路透社

人工智能就是一个需要做出这种重要区分的领域。他表示，尽管人工智能有望在未来十年从根本上改变社会，但并非“每一家人工智能公司……都会表现出色”。“所以你必须非常、非常地有选择性。”

谈及人工智能领域的机遇，Matson指出，他的团队专注于私募资产中的“下一代”基础设施，例如数据中心。

展望未来，他预计利率上升不仅会影响债务成本，还会影响估值。“如果利率略高，在其他条件相同的情况下，估值就必须稍微放缓，这可能相当有趣，因为你可以再次买入资产。”

他表示，相比之下，长期的低利率、强劲的盈利和不断上升的估值可能导致市场参与者变得自满，从而忽视可能非常危险的基本风险。

他补充说，理想的状况介于两者之间：适度的动荡，即一个“充满挑战的市场环境”，能让投资者以合理的估值买入优质资产。