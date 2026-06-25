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分析师称：美国利率“在更高水平持续更久”或将提振新加坡银行2026年后的盈利

鹰派的美联储可能对DBS、OCBC和UOB构成利好，尽管该行业内的各银行受益程度或不均等

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Renald Yeo

Renald Yeo

Published Thu, Jun 25, 2026 · 08:00 AM
    • 分析师表示，利率走高通常会通过提升贷款及其他资产的利息收入来支撑银行的盈利能力。
    • 分析师表示，利率走高通常会通过提升贷款及其他资产的利息收入来支撑银行的盈利能力。 照片：TAY CHU YI, BT

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】分析师表示，美国联邦储备局（美联储）更为鹰派的立场可能会减缓净息差（Net Interest Margin, NIM）的压缩速度，从而为新加坡银行带来盈利增长。

    也有分析师指出，如果利率保持在高位，该行业在2026年之后的前景可能会改善。

    在新任主席 Kevin Warsh 的领导下，美联储对通胀和利率问题展现了更强硬的立场。此后，市场开始重新评估对货币宽松的预期，美国利率将在更高水平持续更久的可能性也随之浮现。

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    Singapore banksBankingDBSOCBCUOB

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